Azcón ve imposible asumir el coste de una segunda línea del tranvía en Zaragoza

La segunda línea del tranvía de Zaragoza se aleja de los planes para la ciudad. El alcalde Jorge Azcón, preguntado por los medios por la posibilidad de desarrollarla en un futuro cercano, ha insistido este miércoles en la imposibilidad de asumir el coste.

Así lo ha asegurado Azcón en la inauguración en la capital aragonesa del Congreso Europeo de Tranvías, el mayor evento dedicado a este medio de transporte en el continente que reúne en Zaragoza hasta este jueves a profesionales de toda Europa.

El alcalde ha recordado que ni el socialista Juan Alberto Belloch ni Pedro Santisteve, de ZeC, la pusieron en marcha a pesar de apoyarla, y no lo hicieron por los informes que aseguraban que "no se podía pagar", que "no era viable económicamente".

"Si mañana el Gobierno de Aragón dice que pone cien millones, evidentemente empezaremos a hablar de otra forma, pero no creo que esté en disposición de poner cantidades para la segunda línea que no ha puesto para la primera", ha enfatizado el alcalde, al recordar los treinta millones de euros de deuda del ejecutivo autonómico con el consistorio por el coste de esa primera línea.

En todo caso, ha insistido en que el debate no es "de modelo de ciudad", sino de lo que las arcas municipales pueden asumir.

El alcalde ha anunciado también la incorporación de 68 buses eléctricos, mejorando la seguridad y el confort de los zaragozanos. Y ha recordado que junto con Avanza, el Ayuntamiento ha presentado un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.