Una vecina de La Muela evita el pago de una factura inesperada del agua de 3.340 €

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina acaba de dar la razón a Clara M. R., una vecina de La Muela a la que no le quedó otro remedio que defenderse por la vía penal cuando la empresa Aquara le pasó una inesperada factura del agua de 3.340 euros. Cuando hace ahora un año la mujer recibió una carta certificada con el requerimiento, no podía creerse lo que estaba leyendo, ya que se le acusaba de haber manipulado intencionadamente la toma de su vivienda para que el contador no reflejara el consumo real.

Según la compañía que gestiona el suministro de agua en La Muela, el 18 de marzo de 2021 sus técnicos llevaron a cabo una inspección en la finca y detectaron una derivacion fraudulenta. Para regularizar la situación, Aquara exigía a esta clienta 2.293,47 euros por consumos no abonados, así como otros 1.047,21 euros por el coste de la inspección y las obras que tuvieron que acometer para regularizar la instalación.

El primer intento de frenar el giro de tan desproporcionada factura se efectuó por la vía administrativa, ya que la vecina presentó un escrito ante el Ayuntamiento de La Muela negando cualquier fraude y poniendo en duda que Aquara realmente hubiera llevado a cabo la inspección. Ya que, según esta, ningún técnico visitó su casa aquel día ni le pidió entrar para supervisar la instalación. De hecho, asegura que no fue hasta que recibió la carta certificada cuando se enteró de las presuntas anomalías.

La vecina recordaba que había comprado el inmueble en agosto de 2020 y que ese mismo mes comunicó a la empresa Aquara el cambio de propietario para que le enviaran a ella los sucesivos recibos. Y ningún problema habían tenido hasta que les acusaron de fraude en el suministro y les reclamaron 3.340 euros.

La Fiscalía tampoco veía delito

Parece que la empresa llegó a intentar pactar la deuda con esta clienta, pero ella mantenía que nada había hecho mal y nada debía pagar. La compañía decidió tramitar entonces una denuncia por la vía penal, que abocaba a la vecina de La Muela a contratar abogado y procurador para defender su inocencia en los tribunales. Y así lo hizo, en un juicio en el que tanto la Fiscalía como el abogado de la defensa, Enrique Esteban Pendas, trataron de hacer ver al juez que no había prueba alguna de que esta mujer hubiera manipulado o encargado manipular la toma de agua de su finca para que no quedara reflejado el consumo. La clienta aportó además las facturas posteriores a las obra que llevó a cabo Aquara, probando que cuando la lógica decía que debería haber pagado más, estaba pagando menos

No ha sido esta la única vecina de La Muela que ha recibido un requerimiento de la compañía del agua por supuesto fraude en el suministro de agua. Como ella, los hay que niegan de forma tajante la acusación y han acudido a los tribunales para reivindicar su inocencia. Sin embargo, parece que otros se han resignado a abonar las cantidades que les exigían para evitar tener que verse en una causa judicial.

