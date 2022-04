El conflicto laboral del bus en Zaragoza sigue bloqueado tras otra negociación sin acuerdo en el SAMA

El enésimo intento de poner fin a la huelga del bus urbano de Zaragoza, la más larga de la historia de la ciudad, se saldó este lunes de nuevo sin acuerdo. Los representantes de la empresa y de los trabajadores se citaron en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para tratar de acercar posturas, fundamentalmente, en el apartado salarial. Sin embargo, no hubo ningún avance y las partes se volverán reunir este miércoles. Si se mantienen las discrepancias, los paros se retomarán la próxima semana.

"No ha habido acuerdo ya que ambas partes han mantenido sus posturas", resumieron tras la reunión desde la concesionaria Avanza, que volvió a defender la última propuesta presentada ya que "es muy competitiva". En concreto, la compañía planteó una subida salarial de hasta el 7% en los próximos cuatro años, más otro 1% en concepto de descongelación de la antigüedad y otros pluses por vacaciones.

El comité ya rechazó esta oferta al considerar que es insuficiente puesto que, defienden, contempla un incremento máximo del 7% en cuatro años cuando solo el pasado 2021 cerró con una subida del IPC del 6,5%. La contrapropuesta sindical eleva la mejora salarial al 10,75% a lo largo del convenio y consolidar en el sueldo base una serie de pluses.

No obstante, desde el comité se mostraron muy críticos con la reunión de este lunes, dado que no permitió margen de negociación. "Nos convocaron y no han traído nada nuevo, solo la misma propuesta, no entendemos nada", lamentó el portavoz del comité, José Manuel Montañés.

La próxima reunión tendrá lugar en el SAMA el miércoles, adonde Avanza señaló que acudirá "con voluntad de llegar a acuerdos". Antes, los representantes de la plantilla mantendrán hoy un encuentro en el Ayuntamiento con la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, a la que volverán a pedir la implicación del gobierno PP-Cs en el conflicto.

La amenaza de los paros

El formato de la protesta convocada por los trabajadores, en semanas alternas permite periodos de negociación como el de estos días sin paros en el servicio. Sin embargo, si las partes no logran un acuerdo, la huelga volverá el próximo martes (el lunes es festivo por el Día del Trabajador). Los horarios son variables, lo que también condiciona las frecuencias en hora punta y afecta a los usuarios. Para el 2 de mayo, están previstos de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 18.45 a 19.45.