Marta, la chica del zapato naranja: "Hay que tener claras las capacidades, se tenga discapacidad o no"

Marta tiene una característica que no puede esconder, se le ve a la legua. No puede ocultar su sonrisa aunque la mascarilla le cubra media cara. Desde hace algo más de un año en las redes sociales es conocida como 'La chica del zapato naranja', donde atesora miles de seguidores. "Me llamo La chica del zapato naranja porque mi zapato tiene cuatro ruedas y es naranja", dice Marta García mientras apoya sus manos en la silla de ruedas que le acompaña desde hace más de tres años.

"A mis padres siempre les decían que era una persona vaga"

Su actitud refleja la personalidad de una mujer dinámica, tanto que hace unos años fue proclamada Mujer Mirror –mujer espejo-, como referencia internacional para otras personas. Eso contrasta con lo que le decían a sus progenitores de niña. "A mis padres siempre les decían que era una persona vaga", apunta. Al final, el diagnóstico fue otro. "Tengo una discapacidad desde que nací, aunque me la descubrieron de jovencita. Es una enfermedad rara, una miopatía congénita de central core", concreta. Se trata de una patología de carácter muscular.

Marta García, conocida en redes sociales como 'La chica del zapato naranja'. Toni Galán Marta García padece una enfermedad degenerativa que le afecta a los músculos, pero no le impide subirse a su 'zapato' para gestionar su empresa o iluminar en las redes sociales.

El diagnóstico de Marta llegó en Badajoz, gracias a un amigo de la familia. Tras esto se explicaron que naciera con luxación de caderas -por lo que ha sido intervenida en varias ocasiones-, escoliosis en la espalda, que caminase de puntillas o sus repetidas caídas. "Nunca lloraba, solo lloraba si me rompía los pantalones, que me solía pasar: era ponerme pantalones nuevos y caerme…", dice entre risas.

"A grandes rasgos, mis músculos funciona al revés. Cuando intento hacer fuerza o cuando ejercito el músculo en lugar de cogerme fuerza, me la pierde. Así que tan malo es que yo haga mucha fuerza como que no ejercite para nada el músculo", continúa, y apunta que se trata de una enfermedad degenerativa. Cuando se la diagnosticaron, ya supo cómo actuar. "Hasta ese momento había estado en natación, haciendo ejercicio… Por ejemplo, yo salía del gimnasio y me caía porque las piernas se me doblaban", recuerda. En su caso, la enfermedad le afecta más a los proximales de las articulaciones.

Marta García, en una sala del Innside de la capital aragonesa. Toni Galán

"Se me enganchó el pie a una baldosa mal puesta y me caí. Se me rompió el fémur por la mitad"

El 7 de abril de 2017 está marcado en su vida por una "casualidad mala", que asumió como "buena". "Se me enganchó el pie a una baldosa mal puesta y me caí. Se me rompió el fémur por la mitad, me pusieron el hierro…", relata. Le avisaron que tuviera cuidado, pero ella siguió al pie del cañón con su empresa de eventos. Otra fecha que tiene marcada es el 24 de octubre de ese mismo año, porque la historia se repitió. "Se me volvió a romper el mismo hueso por la parte final del clavo, me hizo palanca", recuerda. Y el consejo del médico también se repitió: "No te vuelvas a caer".

"Subirme al zapato naranja me ha dado completa libertad y movilidad. Es que es vivir, cosa que antes no hacía"

Tras una etapa de depresión, tomó la decisión de subirse al 'zapato naranja'. "Esto me ha dado completa libertad y movilidad. Para mí es una casualidad de las buenas porque ahora tengo vida, lo cual antes no tenía –confiesa esta zaragozana-. Para mí ha sido completa libertad. Es que es vivir, cosa que antes no hacía". Puede caminar, pero con máxima precaución: "Tengo más estabilidad que antes, pero no tengo la misma que cualquier persona. Si me dan un empujón y me caigo, me puedo romper algo".

"¿Quieres vivir o quedarte en casa simplemente quejándote?"

En la actualidad, por ejemplo, puede ir de compras a un centro comercial, algo que antes era complicado. A pesar de ser consciente de las barreras que existen, apuesta por "poner de nuestra parte". "Es querer hacer las cosas y tener un acompañamiento", reconoce también. En su caso agradece la labor de su psicoanalista y su psicóloga, que le han ayudado a ver qué estaba pasando y encontrar la parte buena. "¿Quieres vivir o quedarte en casa simplemente quejándote?", plantea a personas que estén en situaciones similares. Ella apuesta porque cualquier persona con discapacidad puede hacer lo que le dé la gana: "Hay que tener claras las capacidades, tengamos discapacidad o no".

Marta García, conocida en redes sociales como 'La chica del zapato naranja'. Toni Galán

La comunicación para ella es algo innato, aunque sus inicios en el mundo profesional fueron con un soldador en la mano. "Yo quería estudiar Periodismo, pero no había opción en Zaragoza. Me aconsejaron ser técnico especialista en servicios informáticos, que tenía muchas salidas, y el primer día me hicieron coger un soldador", ríe esta zaragozana cuando lo recuerda. Esas mismas manos se han deslizado por las teclas de pianos, hasta llegar a sexto de carrera.

Después estudió el grado superior de diseño, multitud de cursos y un máster, gracias al que ahora se dedica a la comunicación, al marketing corporativo y a las redes sociales. "A contar historias", resume en tres palabras su trabajo en la agencia Zumo Cítrico.

David, el señor Limón como ella le llama, es su marido. Junto a él creó Atmósfera Eventos, una empresa dedicada a invitaciones, decoración, personalización de actos, sobre todo, bodas. "Llegamos a montar una 'scape room', que fue de las más sonadas", agrega. Pero el 14 de marzo de 2020, día que tenían previstas tres bodas, llegó la covid. "Dentro de todo lo malo… me ayudó a parar, me había caído y estaba siguiendo con la empresa", comenta Marta, sin olvidar la crudeza de la pandemia. "Parece raro que una persona que va en un 'zapato naranja' esté trabajando…", analiza.

Marta explica su historia en el hotel Innside. Toni Galán

"¿Soy feliz? Sí. ¿Perfecta? No"

En este tiempo se ha lanzado a las redes sociales, aunque ya habían sido parte de su trabajo. "Era antirredes, tal vez porque tenía todos mis miedos e inseguridades. Cuando empecé a salir, vi que a la gente le ayudaba y recibo mensajes bonitos. Incluso me han dicho que sueñan conmigo con frases que yo misma podía haber dicho: Si tiene que funcionar, funciona". Pero ella confiesa que hay días que no se ve capaz de ponerse delante de la cámara: "Es mi día a día y se tiene que mostrar lo bueno y lo malo. No estoy porque no estoy bien y no pasa nada". Y dice una frase que más de uno utilizaría como lema: "¿Soy feliz? Sí. ¿Perfecta? No".