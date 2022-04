Palma-Zaragoza, un vuelo "de miedo"

Este miércoles por la tarde aterrizaba en el Aeropuerto de Zaragoza un vuelo con origen Palma de Mallorca de lo más "desastroso". Desde retrasos en la salida, un aterrizaje “horroroso”, unas maletas que no han llegado a sus dueños y una compañía aérea sin hojas de reclamaciones.

La zaragozana María Victoria Casedas relata que ha tenido un regreso a casa "terrible". Así, ha contado ta a Heraldo.es que su experiencia, y la de sus acompañantes, con la compañía Vueling no ha sido "horrorosa", ha reiterado. Su relato comienza en el aeropuerto en Palma, cuando la tripulación -según ella- "ha llegado con vasos de café, o qué sé lo que era, quince minutos después de la hora prevista de salida".

La pesadilla ha continuado durante el aterrizaje en el que asegura haber pasado miedo: “íbamos gente que habíamos volado más veces, y no habíamos vivido nunca algo así” cuenta María Victoria, aún nerviosa por lo sucedido. “Estamos aquí, en Zaragoza, vamos a dar gracias” ha dicho.

Cuando han ido a recoger sus maletas, los encargados les han comunicado a los casi doscientos pasajeros del vuelo que, debido a fuertes rachas de viento, era imposible abrir la puerta que da acceso a la bodega y, por tanto, al equipaje.

No obstante, cuenta María Victoria que “durante las dos horas” en que los pasajeros aguardaban más noticias sobre sus pertenencias, han visto llegar otros aviones de los que sí han salido los equipajes.

María Victoria, junto a otros viajeros han acudido a la oficina desde la que responden por la compañía Vueling -puesto que esta no tienen una propia en el aeropuerto zaragozano- cuando al llegar han visto “a la chica hablando por teléfono y decía: ‘No me diga eso comandante, se me van a echar encima’”. La nave ha emprendido un nuevo viaje sin dejar las maletas a sus propietarios.

Ante la situación, han acudido ha recoger las hojas de reclamaciones pertinentes para notificar lo sucedido, pero “no tenían”. Cuando la mayoría de pasajeros habían abandonado el aeropuerto, “se han puesto en un ordenador y nos han dado las hojas”, concluye María Victoria.