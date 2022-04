Las agencias de viajes de Zaragoza denuncian su exclusión de las ayudas turísticas

Las agencias de viajes de Zaragoza denunciaron ayer su exclusión de las ayudas turísticas comprometidas por el Ayuntamiento y exigen que rectifique al no haber publicado aún las bases de la convocatoria. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, recordó que su sector es el más castigado por las consecuencias de la pandemia y por la guerra de Ucrania, "como lo demuestra que sea el único al que se le mantiene los ERTE".

Moncada indicó que ya ha trasladado su petición a la concejala de Economía, Carmen Herrarte, y no pudo ocultar su "indignación" por el hecho de que no puedan optar al 20% de las subvenciones pendientes de repartir, tras desmarcarse el Ayuntamiento de la convocatoria autonómica. "Los pliegos de condiciones no han salido, por lo que todavía están a tiempo de corregir la situación e incluirnos igual que al resto", resaltó.

La convocatoria municipal, dotada con una partida de 3,4 millones de euros y anunciada para el mes de mayo, se presentó hace tres semanas como una "nueva línea de ayudas al sector de la hostelería y hotelería de la ciudad" para repartir ayudas "entre aquellas empresas que sufrieron pérdidas como consecuencia de la pandemia". La cuantía de las subvenciones oscilará entre 600 y 40.000 euros.

El Ayuntamiento apuntó entonces que las bases estarán en la línea del documento que presentaron los presidentes de las asociaciones de Cafés y Bares, Hoteles y Restaurantes, la del ocio nocturno y la Federación de Empresarios de Hostelería. En su listado figuran hasta ocho códigos de actividad económica susceptibles de acogerse a la subvención, incluidos los negocios de servicios de comidas y cualquier tipo de alojamiento turístico.

Negativa oficial

Según manifestó entonces Herrarte, las condiciones de la convocatoria se aprobarán en una reunión del gobierno y en el pleno en abril, y de ahí que los empresarios excluidos insistan en que se está a tiempo de enmendar la situación.

Sus requerimientos no han convencido al equipo municipal, ya que fuentes oficiales de la Concejalía de Economía aseguraron ayer a este diario que la convocatoria está "pensada para el sector hostelero y hotelero y no hay prevista ninguna incorporación más". Además, apuntaron que el Ayuntamiento sí les incluyó en el programa Volveremos, en el que se incentiva el consumo con descuentos, y este año también estarán.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes recordó que ya tuvieron que protestar en su momento para que el Ejecutivo aragonés les tuviera en cuenta en la convocatoria autonómica. Jorge Moncada lo achacó a que Horeca se ha "erigido en voz del turismo en Zaragoza y en la Comunidad y va a por lo suyo", lo que ya motivó que se salieran de la patronal porque las agencias "no tenían ni voz ni voto" pese a contar con dos vocalías.

No puso en duda que el resto de empresarios del sector turístico haya sufrido el impacto de la covid, pero resaltó que, en el caso de las agencias de viajes, el 30% de la plantilla sigue a estas alturas en ERTE, por lo que unos 250 trabajadores continúan padeciendo las consecuencias.