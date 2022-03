La moción de censura de la Comarca de Campo de Cariñena acaba en un circo de denuncias, insultos y dudas legales

El pleno extraordinario convocado con motivo de la moción de censura contra el presidente de la Comarca del Campo de Cariñena, José Luis Ansón, ha quedado disuelta en menos de 30 minutos, antes de que se pudiera debatir y votar la propia iniciativa. Se trata de una iniciativa presentada tras una sentencia judicial y una vez que se dio cuenta en julio de la expulsión de Ansón del PSOE. Tras constituirse la preceptiva mesa de edad, la presidencia ha recaído en el consejero de la demarcación y edil de Aguilón Andrés Herrando (PP), quien esgrimiendo un "informe judicial" ha defendido que "se constata que la moción no reúne los requisitos exigidos (en la ley electoral)" y ha instado a levantar la sesión y que los presentes, políticos, público y medios de comunicación, desalojasen el salón.

Herrando, en la lectura del documento que solo tenía él, ha sostenido que la moción no contaba con el respaldo suficiente al considerar que uno de los consejeros firmante de la moción (Jesús Gimeno, de Paniza) está "condenado por sentencia firme" -dando cuenta del número de procedimiento- por lo que "entendemos está inhabilitado para el ejercicio de cargo público". También ha argumentado que otro consejero, Jesús Martín, ha dejado de pertenecer al PP.

De igual forma, entre los motivos ha señalado que se ha denunciado por "falsedad documental al ministro Bolaños, al considerar falso el contenido del certificado de expulsión de Ansón" y ha recordado que el propio Ansón ha recurrido la decisión de echarlo del PSOE. "No se dan los requisitos al no contar con mayoría suficiente, no ha lugar a la tramitación", ha concluido, señalando que todo el mundo abandonase la sala y ha pedido al secretario de la demarcación que tomase acta, hiciera lo propio y que "luego me lleven a donde quieran".

En ese momento, junto a Herrando y Ansón -que permanecía de pie desde el inicio del acto- se han levantado de sus sillas los consejeros afines al actual presidente: el alcalde de Villanueva de Huerva, Felipe Gómez; el concejal de Encinacorba José Carlos Pardos, (ambos del PSOE); y la edil en Cariñena Cristina Martín, el concejal de Cosuenda, David Celma, y el alcalde de Aguarón, Juan Carlos Bernal (los tres del PP). Tras salir al rellano, Ansón –en su única alocución y fuera de micrófono- ha pedido "desalojar la sala".

Entonces el alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente (PSOE), le ha espetado un "vete a tomar por culo de aquí", entre otros gritos del público, en el que estaban presentes los populares Luis Bertol y Carmen Lázaro y el socialista Sergio Ortiz. El todavía responsable de la institución ha llamado a uno de los guardia civiles presentes en el rellano para pedir que llamara a Lorente y el agente se ha limitado a dejar que finalizase la sesión a petición del secretario, Ismael Anía. "Es un hecho gravísimo: se ha impedido el ejercicio de un derecho fundamental como es la participación política de los legítimos representantes", ha explicado Anía.

De igual forma, Anía ha explicado que lo sucedido es "una extralimitación". "La mesa de edad tiene unas funciones limitadísimas: dar lectura de la moción, constatar las firmas, autentificarlas y que el candidato acepte", ha detallado. Así, en la sesión, el propuesto, Lucio Cucalón no ha llegado a intervenir. Por su parte, parte de los firmantes de la moción de censura, que incluye consejeros de PSOE, PP, CHA, Cs y PAR han acudido al cuartel de la Guardia Civil para denunciar lo sucedido.