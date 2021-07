La moción de censura contra el presidente de la comarca de Cariñena acabará en los tribunales

El alcalde de Tosos, José Luis Ansón, tiene los días contados como presidente de la comarca Campo de Cariñena. Casi medio año después de que el PSOE decidiera expulsarlo por incumplir los estatutos del partido, la mayoría de sus consejeros han cumplido su palabra y han registrado la preceptiva moción de censura con el respaldo del resto de partidos. Sin embargo, el secretario de la institución, Néstor Pétriz, ha decidido bloquearla con el argumento de que no cuenta con una mayoría reforzada, lo que llevó al futuro presidente, el socialista Lucio Cucalón, a anunciar que acudirán a los tribunales.

Once de los diecinueve consejeros comarcales del PSOE, PP, CHA, Cs y PAR han firmado este lunes ante notario la moción de censura, que califican de "carácter constructivo", ante la pérdida de confianza en Ansón y que motivan en "el deterioro de la situación política, el desgobierno comarcal y la falta de concreción para un proyecto de comarca viable y de futuro". El actual presidente comarcal está en clara minoría, dado que solo se han desmarcado tres de sus excompañeros del PSOE y cuatro de los cinco consejeros del PP.

Si se cumplieran los plazos legales, en diez días hábiles se debería celebrar un pleno extraordinario para proponer al socialista Lucio Cucalón, pero el secretario comarcal ha aducido que la moción no reúne los requisitos para su tramitación. Con antelación, Ansón había presentado a su vez un recurso de reposición contra la inclusión en el último pleno ordinario, celebrado el el día 9, de un punto por el que se dio cuenta de su expulsión del grupo socialista, clave para sacar adelante la moción.

Para que no haya ninguna duda, los once consejeros han acudido al notario de Cariñena para que diera fe e identificara a los once firmantes de la moción de censura, texto que acompañaron a la hora de registrar la petición con la resolución de expulsión de Ansón del PSOE y con el certificado por el que el grupo comarcal socialista tomó por unanimidad la misma decisión. "Queremos dejar constancia de que el presidente no pertenece a ningún grupo político y, por tanto, no es necesario un incremento del número de consejeros que deba suscribir la moción" señalan en la petición.

Esta realidad, recalcan, desmonta la "excusa" del secretario comarcal, que se acoge al artículo de la Ley Electoral que especifica la mayoría reforzada cuando alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político al que pertenece el alcalde.

El candidato a la presidencia, Lucio Cucalón, ha señalado a este diario con ironía que Ansón ha tenido "la habilidad" de poner a todos de acuerdo con una "gestión pésima" y creyéndose junto al secretario, a su juicio, "los dueños de la comarca, sin tener en cuenta que trabajan para sus 10.000 habitantes". Por ello, no ha dudado en anunciar que acudirán a los juzgados, siempre que lo avale el secretario provincial de Organización del PSOE, Martín Nicolás. "No nos los pensaremos ni dos veces. Esta actuación del secretario entraba dentro de las posibilidades y ojalá lo inhabiliten. Ya vale", ha manifestó indignado.

Chunta es el gupo de la oposición con mayor implicación, dado que secundan la moción con sus dos consejeros. Su portavoz y alcalde de Longares, Miguel Jaime, ha señalado que la comarca vive "una pesadilla" a la que se debe poner fin, cuyo último capítulo ha sido el "despido injustificado" del coordinador de deportes y de otra trabajadora que llevan en la plantilla desde la constitución de la comarca. "Al presidente le viene grande el cargo y es incomprensible que aún tenga apoyos en el PSOE y en el PP", ha lamentado.

Sí se ha desmarcado el alcalde de Encinacorba, el popular Jesús Martín, que firma la moción junto a los únicos representantes de Cs, José Manuel Cebrián, y del PAR, Julián Felipe.