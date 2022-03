Bolsos Imayin: un sueño vacacional junto a la plaza de los Sitios

Fue hace casi 25 años, en la frontera de la India con Pakistán, cuando los zaragozanos Patricia Barba y David Valdés tuvieron un flechazo por la artesanía textil de ese país. Un amor que aún perdura, que en ese tiempo se ha ampliado a otras escuelas como la de Indonesia, y que se ha concretado en una marca, Imayin, con casi 20 años de trayectoria vendiendo a los mejores grandes almacenes o tiendas multimarca del mundo.

Los bolsos de Imayin están en los escaparates y estantes de Jofre (Reus), Arbelaitz (San Sebastián), Le Bon Marché (París)... También se han hecho un hueco en algunos de los destinos veraniegos más exclusivos y chic, de la Costa Azul a las del Adriático italiano, Formentera, Ibiza o Marbella. Lugares de ensueño donde han enamorado a veraneantes tan conocidos y de perfil tan variado como Carlota Casiraghi, Beyoncé, la baronesa Thyssen o Julia Otero, que se encuentran entre sus clientas. "Nuestros bolsos encajan muy bien en la idea de sueño vacacional, en ese estado de ánimo que proporciona el bajar el ritmo y darse un capricho", explica David Valdés.

Esa ilusión veraniega, ese espíritu desestresado, playero y colorido se encuentra encapsulado desde este viernes en la calle Escar de Zaragoza, a un paso de la plaza de los Sitios. Allí tiene una puerta abierta la 'flagship store' de Imayin, una especie de tarjeta de presentación y a la vez de centro de operaciones de la firma, que exporta a más de 30 países.

Una crisis, la de 2009, obligó a Imayin a buscar nuevos clientes fuera de España en las importantes ferias de Milán y París, una decisión que supuso un antes y un después en el más positivo de los sentidos. Otra crisis, esta vez la sanitaria de la pandemia, les ha permitido dar otro paso. El de esta boutique materializada, haciendo de la necesidad virtu, gracias al tiempo que el confinamiento y las restricciones de movilidad han hecho aflorar.

El resultado es un imponente pero a la vez acogedor local decorado a base de materiales naturales donde hay cabida para piezas del acervo familiar, también vinculado al comercio textil en la capital aragonesa.

El protagonismo es para los bolsos. Todos diseñados por Patricia y confeccionados a mano en pequeños talleres especializados. No hay dos iguales. Los que provienen de la India son a base de tejidos antiguos, ensamblados mediante la técnica del 'patchwork'. Algunos llevan adornos adicionales de bisutería típica fabricada en metal, pedrería y charmes, que les añaden un toque juvenil.

Bolso realizado con tejidos antiguos indios. Oliver Duch

Otra de las escuelas artesanales de Imayin es la del abalorio, que se trabaja con extrema minuciosidad en Bali. Uno de sus modelos estrella es el Osaka, un pequeño y primoroso bolso con asas que lleva nada menos 38.000 abalorios en forma de flecos. Se tarda una semana en elaborarse con estándares de calidad muy altos. "Nosotros aseguramos que estos bolsos no se deshacen, que los abalorios no se acaban cayendo. Por eso cada uno de los flecos se hace individualmente, con un nudo aparte, y luego se cose a mano. Se trata de evitar que si algún fleco se cayera no arrastre a los demás".

Bolsos realizados por artesanos . Oliver Duch

Otra de las líneas de Imayin son lo que llaman 'bolsos casual', bordados, con tejidos de aire bohemio, bandoleras de ratán o capacetas ideales para la playa o cualquier plan veraniego.

Además de los bolsos, la firma ofrece también una colección de alpargatas, en las que la cultura asiática se mezcla con la artesanía local, ya que están fabricados en Brea de Aragón. "Nuestra filosofía es que cada pieza se fabrique en el lugar donde esa artesanía se domina, y las alpargatas españolas son las mejores".

Fruto de sus viajes por el mundo y del radar desplegado en tantas y tantas ferias, en la tienda hay disponible asimismo una coqueta selección de otras marcas en sintonía con el espíritu de Imayin: fulares, pareos, caftanes, pamelas...

Todos estos caprichos van, aproximadamente, de los 60 euros a los 250 del bolso más caro.