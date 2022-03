Comienzan 11 meses de obras en la avenida de Navarra con la supresión de dos carriles

«Lo veo y no lo creo, después de tantos años ya nos tocaba», comentaba este martes Pilar Sola, sentada a media mañana en la terraza de la cafetería avenida junto a unas amigas con las que no tenía otro tema de conversación que el inicio de las obras de reforma de la avenida de Navarra, que se prolongarán durante los próximos once meses. El proyecto prevé renovar y ampliar las aceras y las tuberías subterráneas, ganar arbolado e introducir carril bici, entre otras mejoras. Demandas todas ellas históricas de unos vecinos y comerciantes que ahora, eso sí, piden celeridad en la ejecución de los trabajos para minimizar las afecciones.

«Mira cómo están las aceras, hacía mucha falta esta obra porque nos cobran impuestos de primera por una avenida destrozada», señalaba Pablo Pascual detrás el mostrador del quiosco ubicado en el número 20. Tras 28 años en el negocio, ha visto en primera persona la degradación de la vía, por lo que celebraba la intervención. Sin embargo, sentía «algo de incertidumbre» por la duración de los trabajos. «La reforma de la Gran Vía no fue un buen precedente, muchos comercios tuvieron que cerrar», advertía.

En la misma línea se pronunciaba Teresa Gutiérrez, al frente de Electricidad Francho, en el número 33. «Tengo muchas ganas de verla terminada, pero da algo de temor una obra tan larga», señalaba. En cualquier caso, «los vecinos de la zona son sobre todo mayores, y lo pasan mal con los socavones y la falta de bancos», añadía.

De momento, el Ayuntamiento, que se ha reunido con los vecinos para informarles de las fases del proyecto, ha comenzado con los trabajos previos, que consisten vallar los dos carriles pegados a la mediana del tramo a reformar, entre la avenida de Madrid y el paseo de Calanda, de momento, sin graves afecciones. Se pavimentará para habilitar una vía de circulación provisional por la que poder redirigir el tráfico conforme avancen los trabajos. En consecuencia, la línea 42 desviará desde el día 8 su recorrido habitual hasta la plaza de la Ciudadanía.

Además, se va a ejecutar un nuevo giro a la izquierda la estación Delicias para derivar parte del tráfico de entrada a la ciudad por la avenida Ciudad de Soria.