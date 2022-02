La magia del Carnaval ilumina las calles de Zaragoza

Ilusión y nostalgia. El Carnaval ha conquistado las calles del centro de Zaragoza esta sábado. Después de casi dos años sin apenas celebraciones -y uno sin la gran fiesta de los disfraces- , cientos de personas han llenado de color, música y alegría la capital aragonesa. Los más atrevidos se han rodeado de los que año tras año optan por un traje más tradicional. Algunos han llevado con el traje regional de Aragón o de Colombia y otros han optado por ir de 'hippy', de marioneta, de astronauta o incluso de sanitario. Este año, debido al poco tiempo de preparación con el que han contado los peñistas para confeccionar sus vestimentas -no se supo hasta hace unas semanas que se celebraría-, un tercio de las peñas han apostado por reutilizar disfraces de otros años. En todo caso, el desfile ha iluminado Zaragoza con una gran variedad de vestimentas, caretas y pelucas.

"Es el carnaval de carnavales. Hemos tenido muy poco tiempo de reacción y también había menos presupuesto que otros años porque hemos tenido los locales cerrados entonces muchas peñas han optado por reutilizar algunos trajes", ha apuntado la presidenta de Interpeñas, Eva Cedán. Sin embargo, ha compartido con el presidente de Unión Peñista, Jorge Gracia, este año "hay más ilusión que nunca". "Es la primera fiesta que celebramos desde marzo de 2020 y teníamos muchas ganas de volver a la normalidad", ha apuntado.

Ucrania también ha estado en la mente de los peñistas este sábado. Interpeñas ha elaborado unas pegatinas con el lema 'No a la guerra' y la mayoría de participantes en el desfile han dejado lucir el mensaje. También, se visibilizó la bandera ucraniana en una de las carrozas. "Queremos decir y mostrar nuestro apoyo a Ucrania. No hay motivos para una guerra y los problemas se tienen que solucionar con diálogo", aseguró Cedán. Los presentes en la plaza San Miguel corearon el lema 'No a la guerra' durante repetidas ocasiones.

El momento más esperado

Los peñistas se congregaron en la plaza de San Miguel apenas entrada la tarde y comenzaron a mostrar sus habilidades con el baile -incluso las jotas y los baturros se hicieron un hueco en el Carnaval-. Sonaron ritmos de todos los estilos. Desde los más caribeños hasta las típicas canciones de orquesta o los éxitos más actuales. Todos esperaban con expectación la liberación del Rey de Gallos. Carnestolendas alentó a los peñistas: "¿Queréis disfrutar del Carnaval?¿Soltamos al Rey de los Gallos?". Como era de esperar, los peñistas se unieron en un grito al unísono con un "sí" rotundo. En ese momento, abrió la jaula y el Rey de los Gallos aseguró que era el momento de disfrutar. "Después de dos años de penurias y males vamos a comenzar los carnavales. Cambiad el agua por vino y olvidaros del trabajo porque con la juerga vais a tener tajo", sentenció.

Desfile entre cientos de espectadores

Los encargados de abrir el desfile fue la Asociación del Carnaval de Barranquilla en Zaragoza. Fue un acto de hermanamiento entre los peñistas y esta asociación colombiana ya que en este país Sudamericano se canceló el Carnaval, que es una de las celebraciones más conocidas a nivel mundial y Patrimonio Cultural según la Unesco. Con ellos desfilaron más de una veintena de baturros que bailaron varias jotas y sorprendieron a todos los que acudieron a la calle del Coso a disfrutar del gran día de los disfraces.

Después fue el turno de los peñistas y sus carrozas. Con música de diversos estilos hicieron saltar, cantar y bailar a mayores y pequeños que no se perdieron el día grande del Carnaval.

Carnaval infantil

El Carnaval infantil está preparado para que los más pequeños disfruten de un día diversión con sus disfraces favoritos. A partir de las 12.00 de este domingo 27 de febrero está previsto que se inicie el pasacalles infantil con salida desde la calle Alfonso I hasta la plaza del Pilar, donde tendrá lugar el tradicional pregón a cargo del Conde de Salchichón y su tropa, para celebrar después la gran fiesta con los espectáculos que ofrecerán diferentes compañías locales. Tras el pasacalles de rigor, habrá un concierto de los Titiriteros de Binéfar, una de las agrupaciones más consolidadas del panorama turístico aragonés.