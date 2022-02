El alcalde de Aguarón suspende el pleno para evitar los "graves altercados" del anterior

El alcalde de Aguarón, el popular Juan Carlos Bernal, suspendió este jueves por la mañana el pleno extraordinario convocado para la tarde con el fin de evitar que se reprodujeran los "graves altercados" del día anterior al término de otra sesión municipal celebrada en el pabellón. En un decreto remitido a los restantes seis concejales, justificó su decisión en la necesidad de "garantizar la seguridad de las personas".

En la trifulca se vieron implicados un edil del PP, Alberto Tapia, y otro del PSOE, el exalcalde Lucio Cucalón, y parte de sus respectivas familias, además de otros vecinos, que acudieron después al centro de salud para ser atendidos y disponer de los partes de lesiones para cruzarse denuncias. Bernal aseguró que el jueves ya lo hizo su compañero y Cucalón reiteró que hoy acudirá con el mismo objetivo al cuartel de la Guardia Civil junto a su hermana, a la que la dieron puntos en la nariz, y sus hijos, que sufrieron golpes y contusiones.

El pleno suspendido fue solicitado por el PSOE para exigir explicaciones al alcalde por la denuncia contra Cucalón por la ya liquidada sociedad urbanística municipal. El exalcalde advirtió de que la sesión se deberá celebrar en los próximos días.

Dicha convocatoria tuvo como respuesta la petición de otra sesión extraordinaria por parte del PP, la celebrada el jueves y que acabó con una pelea en la que tuvieron que intervenir dos dotaciones de la Guardia Civil. En este caso, todos los puntos del orden del día tenían que ver con asuntos de la comarca relacionados con Cucalón, como sus gastos de protocolo en su etapa como presidente (2007-2015).

El socio de gobierno del PP, el edil de CHA Alberto Ruesca, lamentó las agresiones e instó a "reconducir" la situación. "Hay que ser cabales por el bien de los vecinos, nos va a convivencia del pueblo en ellos", aseveró.

Más información El Pacto Social de Calatayud buscará mayor apoyo a personas vulnerables

Ruesca aseguró que sintió "pena, dolor y rabia" por la tensión y violencia que se vivió "durante y después del pleno del miércoles". Además, achacó la situación a la "inquina y bilis" de sus socios del PP "contra el PSOE", a los que recriminó la celebración de un pleno que nada tenía que ver con cuestiones del municipio. "En los dos años de este mandato en los que he sido alcalde no ha habido ningún enfrentamiento. Algo no se estará haciendo bien", valoró.

El alcalde de Aguarón justificó la celebración del pleno extraordinario en su intención de "esclarecer la verdad" sobre los gastos de Cucalón, al que responsabilizó directamente de provocar los incidentes al agredir y amenazar al padre del concejal popular Alberto Tapia. Dicha versión la negó el exalcalde, quien lamentó que Bernal lleve a los plenos a sus "palmeros" para que le increpen y no ponga orden ni vele por el resto a los miembros de la corporación.