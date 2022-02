De capitán a fundador de Veteranos FAS: "En el sector privado no saben qué hacer con un militar que busca empleo"

La "fuga de talentos" que afecta desde hace varios años a las Fuerzas Armadas acaba de encontrar un aliado en Aragón. El zaragozano Fernando Bretones, militar desde los 21 años, con ocho de servicio como capitán de Infantería en el Ejército, pidió una excedencia el paso mes de octubre para fundar 'Veteranos FAS', el primer portal de empleo para militares en España que actúa de intermediario entre las empresas del sector privado y aquellos que "por motivos de conciliación, salario o falta de promoción interna" deciden abandonar la carrera militar.

- ¿Cómo surge este proyecto?

- Tenía bastante claro desde hace tiempo que cuando acabase la primera etapa en las Fuerzas Armadas, que es de mando de liderazgo de equipos de gente, quería probar algo fuera. Así que a principios del año pasado más o menos, cuando vi que ese momento se estaba acercando, me decidí a buscar empleo. Quería probar cosas nuevas, aprender, desarrollarme y, en definitiva, mejorar mi vida laboral. Cuando decidí dar el paso, descubrí algo sorprendente y muy interesante: en el sector privado nadie sabe qué hacer con un militar de carrera que busca trabajo. Así de sencillo. Pasaba todos los filtros y entrevistas, pero el comentario final siempre era el mismo: "Das el perfil, pero a ver qué opina la empresa de tener un militar, ya que es la primera vez...". Yo sabía que podía hacer muchos de los trabajos para los que me entrevistaban (gestión de RR. HH., especialista de logística, jefe de almacén logístico...), pero al final siempre pesaba el desconocimiento. El problema principal, desde mi punto de vista, es que las empresas intermediarias no saben vender el producto porque no lo conocen. Así que me decidí a crear un portal de empleo para militares, con el objetivo de ayudar al sector privado a reconocer la valía y el potencial que tenemos.

- ¿Qué factores han influido en su decisión de dejar las Fuerzas Armadas?

- Las Fuerzas Armadas siempre ha sido algo muy vocacional para mí, lo es para la mayoría yo creo. Es un trabajo que tiene que ser así. Pero ocurre que al acabar esa etapa de liderazgo, que es realmente lo que me gusta, veía que me iba a quedar un poquito estancado, pocas proyecciones profesionales y puestos que no me llamaban demasiado la atención... A eso se añade también la inestabilidad geográfica. Yo ahora estoy afincado con mi familia aquí y aunque hay muchos destinos para los militares, siempre tienes ese riesgo de que cuando se te acabe una vacante te pueden mandar a otro sitio o que haya cambios. Esos dos factores fueron los que motivaron buscar algo fuera, principalmente el quedarme en Zaragoza. Mi mujer es de aquí, mi hija es de aquí y queríamos volver a casa.

- ¿Es difícil conciliar el Ejército con la familia?

- Cada vez más, porque ha habido un cambio social. Hace 20 o 30 años la mujer y el hijo iban detrás del militar a donde fuese y ahora eso ha cambiado, porque las dos personas quieren trabajar, y es complicado pedirle a tu pareja que renuncie a eso. La mayoría trata de buscar esa estabilidad.

- ¿Cuenta con la ayuda de otros compañeros para gestionar el portal?

- El proyecto lo he montado yo solo. Empecé con la idea más o menos en junio del año pasado, después de esos seis o siete meses de búsqueda activa de empleo. Creé una web, una base de datos y un formulario en el que los militares se pueden inscribir. En octubre, cuando me concedieron la excedencia en las Fuerzas Armadas, lancé lo que es la web al público para que lo viesen y he estado solo hasta hace muy poquito que se ha incorporado una compañera para llevar todo el tema de la gestión de los perfiles y entrevistas. Ella es militar también, y además psicóloga especializada en temas de recursos humanos. Para mí era indispensable que de incorporarse otra persona al proyecto fuese militar, porque conoce el mundo y a los candidatos que se inscriben.

- ¿Qué acogida está teniendo hasta ahora su proyecto?

- Tenemos más de 160 militares inscritos. El proyecto está teniendo bastante buena acogida en las Fuerzas Armadas, contando la poca publicidad que hacemos, que es el boca a boca, y lo que yo he podido mover en redes sociales. Además hay gente de todos los empleos, de todos los Ejércitos y de todos los ámbitos. Se han inscrito desde soldados hasta coroneles.

- Dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo sienta que un alto mando se vaya?

Hay de todo. Por un lado, la inmensa mayoría de la gente de tropa se va a los 45 años, que eso es algo que ya estaba normalizado por normativa de personal del Ejército. Y en los mandos, como es mi caso, sí que es cierto que está suponiendo un cambio porque hasta hace relativamente poco estos perfiles no se salían de las Fuerzas Armadas, pero llevamos unos años en los que se va viendo cada vez más. Amazon es un gran ejemplo. Desde 2017 han estado contratando militares (llevan unos 45.000 en EE. UU. y unos 605 en Europa, donde el programa empezó más tarde) y aquí en España ya hay 50 y pico militares entre sus filas. Esto hay gente que lo ve como algo bueno y necesario, como es mi caso, y luego está esa otra gente que es un poco más reticente, sobre todo porque es algo nuevo y el cambio, no solo en las Fuerzas Armadas sino en la sociedad en general, hay gente a la que le genera inquietud.

- ¿Qué ofrece a los militares este proyecto?

- Además de un servicio gratuito para todos ellos, les estamos brindando una alternativa. Por suerte, está habiendo ese cambio de mentalidad que comentamos. Nos estamos pareciendo a otros países como Estados Unidos, en los que es completamente normal que la gente pase una temporada en las Fuerzas Armadas y luego salga a la calle. Esto es beneficioso tanto para las empresas como para las Fuerzas Armadas. En EE. UU., el decir que vienes del Ejército es una carta de presentación y un trampolín en muchas empresas; y es también una oportunidad de mejora para los que se quedan dentro, que tienen más posibilidades de desarrollo profesional, de ascensos, más vacantes… Al final este portal es una ganancia para las dos partes, lo que pasa que hasta ahora nadie se salía y no siempre es lo mejor eso.

- ¿Le ha dado miedo renunciar a esa estabilidad que tenía?

Miedo da, y más teniendo una hija. Dejar de cobrar para iniciar una aventura o un emprendimiento asusta un poco. Pero luego tengo la suerte, como casi todos los mandos, de que siempre puedo pedir una excedencia de dos años que luego es renovable, y eso te da la tranquilidad de que si esto no funciona siempre puedo volver a las Fuerzas Armadas. No obstante, creo que es algo que puede funcionar y no quería dejar de intentarlo. Hubiese sido peor quedarme con la espinita de ‘¿y si lo hubiese hecho?’. Además, ya van cinco o seis personas que me han dicho que habían estado a punto de montar lo mismo; por lo tanto, es una idea que al final estaba por ahí rondando y si no hubiese sido yo, habría sido otro.