Absuelto el abogado de Zaragoza acusado de estafar 150.000 € a un constructor

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto al abogado Javier Palos Yago del delito de estafa por el que fue jugado la semana pasada. El tribunal, tras valorar las pruebas, ha llegado a la conclusión de que el acusado no empleó ningún engaño para que el constructor José Luis M. M., le entregara 150.000 euros por "invitar" a su empresa, Keril Europea, a la licitación y posterior adjudicación de las obras de construcción de un supermercado en Calahorra (La Rioja) y dos en Soria. Los trabajos nunca llegaron a hacerse porque la mercantil de Palos Yago no consiguió nunca los terrenos ni su división en parcelas por problemas administrativos de los respectivos ayuntamientos.

Al tribunal no le consta que el encausado se apropiara indebidamente de 150.000 € y entiende que no se produjo ninguna estafa. En todo caso, recoge la sentencia, lo que hubo fue un "incumplimiento de un contrato civil" que debe solventarse por la vía civil. La operación que ha llevado al banquillo a Palos se remonta a 2016, cuando constituyó la sociedad Suelos de Soria 2016.

Aunque luego vendió a otra mercantil el 50 % de las participaciones, la compraventa no llegó a anotarse en el Registro de la Propiedad, por lo que, a efectos registrales, Palos seguía siendo administrador único de Suelo de Soria, la cual disponía de unas parcelas en Calahorra y Soria que debían obtenerse del futuro desarrollo urbanístico del suelo.

Según la sentencia, por intermediación de su amigo Mariano Casasnovas Vicente, Yago vendió privadamente a los supermercados Lidl y Semark, en febrero y noviembre de 2017, las parcelas que se "obtendrían" y Suelo Soria "estaba en condiciones de adquirir". En los contratos firmados con las cadenas de alimentación se hicieron constar una serie de plazos que, en caso de no cumplirse, sería motivo de rescisión de los acuerdos. En 2020, transcurrido el tiempo pactado y al no conseguir las parcelas ni iniciarse los trabajos, tanto Lidl como Semark dejaron sin efecto lo pactado y ejecutaron los avales que se habían constituido.

Antes de que esto sucediera, en 2019, Javier Palos, acompañado de Mariano Casasnovas, viajó a Madrid y acordó con José Luis M. M., delante del abogado Gabriel S. R., que Suelo de Soria "facilitaría" a su constructora la "adjudicación" de las obras de los tres supermercados. En ese momento, José Luis M. pagó a Javier Palos 15.000 euros. Posteriormente, firmarían un contrato de prestación de servicios a cambio de 150.000 euros, que el acusado cobró de manera fraccionada.

Como los ayuntamientos de Soria y Calahorra no concedieron las licencias urbanísticas, Palos Yago no obtuvo las parcelas y los supermercados rescindieron sus contratos, nunca se hicieron las obras y Keril Europea perdió los 150.000 €. Por estas razones, la Audiencia concluye, como mantuvo la abogada del acusado, Carmen Sánchez, que no existe ningún engaño ni cometió un delito de estafa. En todo caso, hay un “incumplimiento de un contrato civil que debe solventarse por parámetros civiles”.