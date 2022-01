El Ayuntamiento de Zaragoza se dejo sin ejecutar el 42% de las inversiones previstas en 2021

El del año pasado iba a ser el presupuesto más inversor en toda una década, pero finalmente se han quedado 34,7 millones sin gastar de los 81 previstos. Con este magro balance, el gobierno PP-Cs de Zaragoza ha cerrado 2021 con solo 47,2 millones destinados a nuevas obras, el cuarto peor registro desde 2011. Durante el ejercicio, se convirtieron en promesas incumplidas muchas obras recogidas en las cuentas, como la rehabilitación de las naves de Giesa en Las Fuentes, la mejora del Canal Imperial en San José, la avenida de Cataluña o la escuela infantil de Parque Venecia, que se construirá finalmente en 2022.

La baja ejecución del presupuesto del año pasado ha sido una de las cuestiones más criticadas por la oposición de la gestión de Jorge Azcón durante los últimos meses. Si solo se analizan los datos del capítulo 6 de inversión, el resultado es incluso peor, dado que el porcentaje de ejecución se queda en el 51%, con 30 millones de euros pendientes de gastar de los 63,4 anunciados. En el caso del capítulo 7, que recoge todas las transferencias a sociedades para hacer obras, el porcentaje mejora hasta el 78%.

Varias causas

La ejecución de la inversión ha estado condicionada este año por varios aspectos. En primer lugar, la tardanza de la aprobación del presupuesto, que se ratificó de forma definitiva en marzo. Por otro lado, gran parte de las inversiones estaban vinculadas al préstamo de 19 millones de euros que incorporaban las cuentas de este año. Hasta el mes de julio, el Ayuntamiento no logró la autorización de la DGA para captar ese crédito, circunstancia que demoró la gestión de las obras, muchas de las cuales no tienen proyecto redactado ni trámites de licitación iniciados. Además, el Consistorio se ha visto obligado a cubrir el déficit de 2020, que alcanzó los 10,3 millones.

Entre los proyectos que se han quedado colgados del Área de Infraestructuras, figuran la rehabilitación del puente de Cogullada (200.000 euros) o la reforma de la avenida de Cataluña (550.000). Pero son más llamativos los problemas de ejecución que han tenido las obras del Área de Urbanismo. Por ejemplo destacan la intervención en el Canal Imperial (1 millón) y la del Corredor Verde (2 millones).

En cuanto a equipamientos, siguen a la espera los baños judíos, la Casa Amparo, el albergue municipal, la Casa Palafox o el restaurante del centro cívico Delicias, entre otros. Como proyecto destacado, figura la rehabilitación de las naves de Giesa, que contaba con 1,5 millones de presupuesto. No solo no se destinó ni un solo euro el año pasado, sino que para este no hay partida específica, a la espera de lo que el bipartito pueda rascar de los fondos de regeneración de barrios.

Pese a los datos, el gobierno municipal PP-Cs trató de hacer una lectura positiva a través de una nota de prensa enviada a última hora de este jueves. Informó de que la coalición ha invertido más de 95,6 millones de euros en los últimos tres años, 12 millones más de lo ejecutado en los tres últimos de la corporación anterior cuando, con ZEC en la alcaldía, se alcanzaron los 83,4 millones de euros.

Respecto al global del presupuesto, el porcentaje de ejecución es del 91,49%, una cifra que se acerca al 91,34% de ZEC del año 2018, el peor registro de la era de Pedro Santisteve. En total, se han quedado sin gastar 79 millones de euros (el volumen global ejecutado fue de 748), frente a los 67 millones de aquel año. Respecto a las partidas de ingresos, la ejecución fue más elevada. Se llegó al 96%: en total, entraron en las arcas municipales 820 millones de euros.