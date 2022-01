Sale a la venta el primer disco del grupo bilbilitano Os Fillos d’o Sobrarbe

El primer disco del grupo bilbilitano Os Fillos d'o Sobrarbe, bautizado como 'O Camín d'o Dragón', ya está a la venta en varios establecimientos y comercios de Calatayud y también se puede adquirir a través de los perfiles en redes sociales del conjunto y en formato digital a través de algunas plataformas. En este trabajo se encuentran once temas, de los cuales nueve son propios a los que se suman una versión y un arreglo.

En lo que se refiere a la edición física, la presentación es en formato digipack, con un libreto de 28 páginas. La recopilación ha sido grabada en Zaragoza por Adrián Gil y masterizado en el estudio Luna Nueva, también en la capital aragonesa. La portada y el diseño son obra del diseñador bilbilitano Daniel Verón.

Algunos instrumentos tradicionales aragoneses –como la gaita de boto y la dulzaina aragonesa-, una potente percusión, junto a instrumentos alemanes y occitanos y hasta toques de una gran orquesta sinfónica serán los sonidos protagonistas que el público podrá disfrutar.

Además, los integrantes de Os Fillos -Pablo García, Pablo Jaime, Manuel Peñalosa, Jaime Millán, Eduardo Sánchez, Francisco Ballano, Andrés Sierra, Cristina del Pozo, Daniel Martínez y Estel Roche- han sumado para la ocasión las aportaciones de músicos y artistas de otras formaciones, que han querido sumarse a esta ocasión en forma de colaboración.

De esta forma, en algunas de las canciones intervienen Lurte y Turdión Medieval, entre otros. Se trata de grupos con larga trayectoria y renombre en la música medieval y que han formado parte de este proyecto a la vez que otros artistas a nivel particular.

A través de un comunicado, el grupo bilbilitano señala que 'O Camín d'o Dragón' es "un recorrido por las leyendas de Aragón, desde Sobrarbe hasta Calatayud, una muestra de la riqueza e historia que tiene nuestra región".