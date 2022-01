El PSOE presentará una enmienda a la totalidad del presupuesto de Zaragoza

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este miércoles que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos para 2022. Y para su portavoz, Lola Ranera, son muchos los motivos que respaldan esta decisión ya que, según sus palabras, son unas cuentas "irreales" y "sin ambición" que, lejos de responder a las necesidades de la ciudad, "agravan las desigualdades entre los barrios".

Además, la edil ha criticado el proceso de negociación previa entre la coalición PP-Cs y Vox, que ha tachado de "lamentable espectáculo" debido al cambio de parecer de la formación de la extrema derecha, que ha pedido al gobierno que se autoenmiende para incluir sus propuestas. Es decir, que el proyecto presentado no es el que se acordó con Vox y no será el definitivo ya que, como explicaron desde el área de Hacienda, todas las peticiones recogidas en el acuerdo contarán con su partida presupuestaria. "Eso lo que significa es que nosotros ahora no sabemos qué enmiendas podemos presentar. Los líos de la derecha están traspasando una vez más la guerra electoral y desgraciadamente llegan a los ciudadanos", ha lamentado.

Por eso, Ranera ha asegurado que este presupuesto llega "mal" y también "tarde", porque las instituciones aragonesas más importantes ya están ejecutando los suyos y el Consistorio podrá empezar a hacerlo, aproximadamente, en el mes de marzo. También ha recordado que las cuentas "benefician al centro" -los distritos a donde se prevé destinar más dinero son este y el Casco Histórico- en detrimento de barrios tradicionales y degradados que necesitarían un mayor número de inversiones. El proyecto, ha añadido la portavoz socialista, tampoco plantea un "modelo de ciudad" y no incluye cuestiones como la reordenación de las líneas del bus o la organización de la movilidad este-oeste.

Igualmente, Ranera ha vuelto denominar al regidor y actual presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, como de un "alcalde a la fuga", con "intereses que van más allá" de la ciudad. "Utiliza cualquier instrumento, incluido el presupuesto municipal, para hacer partidismo y sacar rédito político", ha lamentado.