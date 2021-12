Denunciada una protectora de animales de Zaragoza por irregularidades

La Guardia Civil ha denunciado a una protectora de animales de Zaragoza por presuntas irregularidades administrativas. La investigación, iniciada en mayo por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), ha concluido que la entidad ha cometido distintas infracciones, tales como carecer de autorización de núcleo zoológico (necesario cuando se tienen más de cinco animales en una vivienda).

Según la Guardia Civil, algunos perros no estaban vacunados de rabia; los registros de datos estaban incompletos; a algunos canes no se les había hecho el análisis de ADN y nueve perros constaban como adoptados, cuando no era así. Igualmente, denuncian que la protectora cobraba entre 130 y 250 euros por adoptar un animal, tasas que no deben exigirse en una protectora, y que carecía de libro de contabilidad.

Todas estas acusaciones fueron negadas este miércoles por Emanada, la protectora de animales. Su encargada aseguró que las tasas no son tales, sino que son "donaciones voluntarias" de las personas que adoptan. "Les informamos de lo que nos han costado las vacunas o el tratamiento si lo han necesitado y se lo decimos por si quieren colaborar, pero no es una tasa", manifestó Esther Toro. En cuanto a la autorización de núcleo zoológico, explicó que no es necesario pues no tienen más de cinco animales. "Tenemos casas de acogida y en ninguna hay más de cinco", dijo.

Justificó la ausencia de vacuna de la rabia en dos perros porque el veterinario lo desaconsejó por su edad, y la falta de ADN en alguno por pérdidas de muestras de sangre en el laboratorio o porque las mismas eran demasiado pequeñas para hacer el análisis.

En cuanto a un sorteo de un tatuaje, en el que se debía abonar 3 euros para inscribirse y, según la Guardia Civil el tatuador desconocía, Esther Toro afirmó que "se han tenido que equivocar". "Sí que existe y estaba acordado", indicó.