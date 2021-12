Intenta arrancar la oreja a un hombre a mordiscos en Zaragoza y terminan los dos en el hospital

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a dos hombres tras protagonizar un violento enfrentamiento en el que ambos acabaron lesionados. De hecho, uno de ellos tuvo que ser trasladado a urgencias con un mordisco en la cara y el otro recibió varios puntos de sutura en la cabeza.

Según explicaron varios testigos a los investigadores, Edison V. S., colombiano de 47 años, llevaba varios días buscando a Ricardo R. C., español de 28, por el barrio de Las Fuentes. Al parecer, arrastraban viejas rencillas y el primero quería saldar cuentas. Sin embargo, no fue hasta el pasado día 21 cuando uno y otro coincidieron en la calle de Emilio Castelar, produciéndose una disputa que obligó a los vecinos a alertar a la sala del 091. No tardaron en llegar hasta allí varias patrullas, que se encontraron a estas personas en plena disputa y con lesiones sangrantes en el rostro.

Los agentes lograron separarlos, indicándoles entonces Ricardo R.C. que su oponente había intentado arrancarle la oreja a mordiscos. Al parecer, no logró a hacerlo, pero le dio un bocado en el pómulo que requirió su traslado a un centro médico. Pero la víctima también agredió al otro hombre, al que golpeó con una taza de café en la parte de atrás de la cabeza causándole un traumatismo craneal. Dado el estado de ambos, la Policía Nacional decidió proceder a su arresto y solicitar asistencia médica para ambos. Cuando llegaron los sanitarios, vieron que sus lesiones requerían de su traslado a urgencias. Los dos detenidos declararon ayer ante el juez de guardia, que los dejó en libertad con cargos.