Vox advierte que su rechazo a los próximos presupuestos de Zaragoza es "casi seguro" por la baja ejecución de sus propuestas

Como un ultimátum. Así han definido desde el grupo municipal de Vox la advertencia que han lanzado este viernes al equipo de gobierno PP-Cs. El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha asegurado que están "valorando muy seriamente" no apoyar los presupuestos de 2022 del Ayuntamiento de Zaragoza. "Casi lo pueden dar por seguro", ha insistido. El motivo: el malestar del partido de la extrema derecha por la baja ejecución de sus propuestas, enmiendas y mociones. Las negociaciones todavía no han comenzado, pero para el edil a partir de ahora "el interlocutor debería ser el alcalde", Jorge Azcón, y no la concejal de Hacienda, María Navarro.

Y, para ello, Calvo ha anunciado que solicitarán al regidor una reunión antes del próximo pleno con el objetivo de "buscar una solución a todas las promesas que han sido voluntariamente incumplidas". Con todo, se ha mostrado tajante y sin muchas expectativas de que ese encuentro, en caso de celebrarse, concluya con un cambio de parecer. La decisión está tomada, "salvo que presenten algo absolutamente irrechazable". "Cosa que dudo", ha incidido. Esos presupuestos que sí estarían dispuestos a aprobar deberían ser "acordes con la rebaja que ha sufrido el PIB", basarse en la "contención de gasto" y contemplar todas las inversiones propuestas anteriormente por Vox y que todavía no se han llevado a cabo.

Entre las principales, ha citado la regeneración de barrios, para la que presentaron una enmienda el año pasado y que actualmente solo se ha ejecutado en un 4%, la renovación de los polígonos industriales, cuya ejecución en este caso es "nula", y el plan Zamoray-Pignatelli. En este caso, como ha recordado Calvo, Vox pidió que en las actuaciones previstas en Salamero y su entorno se incluyera también esta degradada zona de la ciudad pero, de los dos millones de euros que se presupuestaron, "las únicas retenciones de crédito" han ido a parar finalmente a la plaza.

"Nos las aprueban, que es como una palmada en la espalda, y posteriormente se quedan sin ejecutar", ha lamentado el edil, que ha añadido que el incumplimiento de las mociones aprobadas presentadas por su grupo "también es decepcionante". Ha citado algunos ejemplos como las que tienen que ver con Arcosur, la unificación de entidades en el área de Cultura o la pugna por una fábrica de baterías. Igualmente, ha considerado que la aprobación de sus proposiciones normativas "se ha retrasado deliberadamente" con la intención de que no entren en vigor hasta 2023, cuando podían haberlo hecho ya el año que viene, según ha asegurado.

Si finalmente no apoya las cuentas, el grupo municipal de Vox se uniría así al del Ayuntamiento de Madrid, que la semana pasada se negó a negociar los presupuestos de 2022 para la capital. No obstante, Calvo ha asegurado que su advertencia no responde a ninguna indicación nacional del partido. "Depende de la voluntad del gobierno en cada sitio, y en Zaragoza hasta ahora es mínima", ha apuntado.