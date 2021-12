Pepa, la cerdita que tiene Instagram y pasea por el Casco Histórico de Zaragoza

Por las calles de cualquier ciudad se pueden ver muchos animales. Es algo muy normal cruzarse con perros, gatos, palomas o incluso con alguna rata. Lo que no es tan común es ver a un cerdo con correa y por las aceras. Aunque para los vecinos de la calle Don Jaime y alrededores ya se ha convertido en algo habitual encontrarse con Pepa, la cerdita de Pepe.

José Luis Pasillas, Pepe para los amigos, vive en Zaragoza desde hace casi 12 años. Él nació en México y es músico en la orquesta 'Pasarela' de La Rioja. A lo largo de su vida ha tenido muchas mascotas: pollos, conejos, pastores alemanes...

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la historia de Pepa y Pepe podría cambiar el animal del dicho perfectamente

En su 32 cumpleaños, un amigo de Pepe apareció en su fiesta con un regalo muy especial: una cerdida 'mini pig' (que no un cerdo vietnamita). "La llamé Pepa porque mis compañeros de trabajo me llamaban 'Pepa' cuando estaban bromeando. Además es un nombre que le viene a huevo para una cerda", dice Pepe.

Hace ya de eso cuatro años. Ahora, Pepa pesa 21 kilos, vive en un ático del centro de Zaragoza y pasea casi todos los días junto a Pepe por el Casco Histórico de la ciudad. "No puedo pasear tranquilo con la cerdita. Todos los días me piden fotos con Pepa. También me graban a escondidas, eso me gusta menos". Los curiosos se acercan a Pepe y a Pepa en mitad del paseo para tomar imágenes con el animal y subirlas a las redes sociales: "Si me preguntan, yo estoy encantado. Mucha gente tiene fotos con la cerdita, es muy conocida en la zona".

"Pepa es un animal muy especial, al cual le tengo muchísimo cariño. Me encanta tener una compañera tan singular que roba miradas y provoca mucha expectación", asevera el dueño del cuto. Pepa ya es famosa en el barrio y como, buena celebridad, también tiene una cuenta de Instagram donde sus dueños suben fotos de viajes y urbanas. La cuenta es @pepa_pig_zaragoza

"Ven gorda", le dice Pepe cariñosamente mientras pasean. Pepa come frutas, verduras, cereales. "Yo no la alimento con los desperdicios de la comida como se acostumbra a pensar", aclara el dueño de la cerdita, "gasto unos 65 euros al mes en sustento para ella. Está sana y muy bien nutrida".

"Si le da un poco el sol, Pepa es capaz de echarse la siesta en cualquier parte de la calle"

"Lo más caro son los premios para adiestrarla, los compro en la tienda de mascotas", aclara Pepe, "lleva un collar de perro grande, ya que tiene mucha fuerza en el cuello y yo voy siempre con la correa y las bolsas para recoger las deposiciones del animal, en ese sentido es como un perro".

Lo que más le gusta en la vida a Pepa es comer, aunque también adora el calorcito, sobre todo en invierno. Cuando localiza un rayo de sol, se tumba panza arriba. "Se puede echar la siesta en cualquier parte de la calle", dice Pepe. Como le sucede al ratón de la canción de Susanita, Pepa también duerme cerca del radiador y, aunque sea verano, le encanta acercarse a las barbacoas y a todo lo que está a temperatura elevada.

Pero no todo es sedentarismo, también sube cuatro pisos a pezuña todos los días y "cuando escucha el sonido de la nevera, va directa a ella a toda velocidad aunque esté en la habitación más alejada de la casa", cuenta el dueño de la cerdita. "Algunas mañanas se sube a la cama o al sofá, pero confieso que me gusta echarme en el suelo con ella a dormir de vez en cuando", dice Pepe.

En la cuenta de Instagram de Pepa se puede ver a la cerdita en varias ciudades, pero "donde está realmente a gusto es en casa. Se mueve libremente por el ático, tiene el calor del hogar y el cielo abierto. Además tiene un compañero de piso, un conejo que se llama Comotú", dice Pepe.

"Cuando escucha el sonido de la nevera, va directa a ella a toda velocidad"

"Es increíble cómo los animales muestran el afecto", dice el dueño de la cerdita que también conoce a otros vecinos de Zaragoza con su mismo "tesoro" en casa: "A veces quedamos con otras personas de varios barrios de Zaragoza que tienen cerdos y nos resolvemos las dudas porque no es tan fácil encontrar información. No es muy común convivir con un cerdo. El veterinario puede atender los problemas del animal con un conocimiento clínico, no de problemas del día a día".

"Me llamo Eduardo y soy adiestrador de perros y una cerda"

Hace unos meses, Pepe decidió llevar a Pepa a un adiestrador para mejorar la convivencia con el animal y que ambos adquirieran nuevas destrezas. "Algunos profesionales se reían cuando les decía que quería llevar a Pepa a clases de adiestramiento", dice Pepe.

Pero encontró a Eduardo Canales, adiestrador zaragozano de 'Universal Dog'. "Cuando me escribió Pepe para contratar mis servicios como adiestrador, lo tuve que llamar para comprobar que había leído bien el mensaje. Pero no dudé en la respuesta, me interesaba saber cómo era el aprendizaje en estos cerdos. Siempre había oído que eran muy listos y ahora lo sé porque lo he visto con mis propios ojos".

Pepa acude a clases semanalmente en el parque Grande y en el parque de la Expo con otros perros de diferentes razas. "Pepa nos ha sorprendido. Algunas cosas las aprende más rápido que sus compañeros caninos", dice el adiestrador, "es porque no tiene tantos estímulos externos, ella va a su ritmo. Eso sí, cuando se empeña en algo, es bastante cabezota y nos ha dejado claro que con la comida no se juega".

Pepa no tiene ningún problema con los perros, pero algunos de ellos sí que le tienen miedo a la 'mini pig'. "La finalidad del adiestramiento es que se acostumbre a tener perros cerca y tolere a los curiosos. También buscamos que normalice el paseo con la correa, sin la correa y que acuda a la llamada", dice Canales.

Pepa pasa por debajo de las piernas de su dueño en zig-zag, da media vuelta, se sube a la rodilla y da la pezuña. "El mérito también es de Pepe, está muy bien cuidada y educada. Además de que es muy lista, aprende rapidísimo", concluye el adiestrador.