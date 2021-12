La recuperación del transporte público en Zaragoza se atasca por el teletrabajo y los desplazamientos a pie

Que la pandemia se ha colado en la rutina de todos es un hecho. Hace casi 21 meses y determinados ámbitos de la vida diaria todavía no han vuelto, en mayor o menor medida, a ser lo que eran. No obstante, mientras algunos aspectos parece que comienzan a acercarse a la antigua normalidad, a un ritmo tímido y con más o menos altibajos, otros da la impresión de que se han quedado estancados. En el transporte público de la capital aragonesa no logran recuperar el ritmo. Buses y tranvías continúan con aproximadamente un 25% menos de viajeros que hace dos años. Y, pese que después de abandonar las restricciones sanitarias más severas los datos mostraban una tendencia, aunque lenta, a la mejoría, hace meses que el avance es mucho menos perceptible.

El lunes 29 de noviembre, por ejemplo, se hicieron 113.317 validaciones menos, un 25,9%, que en el día equivalente de 2019 (82.731 en los vehículos de Avanza y 30.586 en los convoyes). Y el viernes 22 de noviembre, uno de los mejores días de todo el año, fueron todavía 85.890. Cabría esperar que, con estas cifras, aumentase el uso del vehículo privado, pero ese fenómeno no se ha producido. Ni siquiera parece que la huelga que mantienen los trabajadores de ambas contratas esté sacando más coches del garaje.

Tampoco durante los días de fuertes lluvias de las últimas semanas ha habido un cambio significativo en los datos. No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que el teletrabajo no puede ser el único motivo para explicar la lenta mejoría del transporte público: la mayoría de los desplazamientos se siguen haciendo, pero de otra manera. Por eso, se va llevar a cabo un estudio para descubrir qué otras opciones están utilizando los ciudadanos.

El objetivo, según explica la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, es obtener datos representativos y averiguar cuál es el perfil de las personas que antes viajaban en buses y tranvías y que ahora ya no lo hacen para, a su vez, conocer qué les haría volver. A partir de ahí, se adoptarán una serie de planes de actuación adaptados a la situación actual. "Nos inquieta esa cuestión. Queremos entender por qué esos usuarios ya no están y, si la respuesta es el miedo al contagio, seguiremos insistiendo en las medidas de seguridad como hemos hecho desde que comenzó la pandemia», resume la edil, que explica que también cabe la posibilidad de que determinado porcentaje sea «movilidad perdida".

Las horas punta

La encuesta, que estará lista a mediados de febrero, deberá confirmarlo, pero la primera estimación que hacen desde el área se basa en dos factores: el teletrabajo y la preocupación por la salud, que tiene reflejo directo en el incremento de los desplazamientos a pie, además de en otras alternativas como la bicicleta y el patinete. Aunque ya es más residual, todavía hay empresas que siguen apostando por que los empleados trabajen desde casa, o incluso que han implantado este método de forma permanente. En otras, se ha hecho una adaptación de horarios para reducir la movilidad, apostando más por la jornada completa. Un fenómeno que, esta vez sí, tiene su reflejo en el tráfico privado, con un desplazamiento y concentración de las horas punta, según explican desde el área.

La intensidad del tráfico baja

Por el contrario, la pérdida de viajeros del transporte público no se ha notado en este caso. De hecho, la intensidad circulatoria sigue siendo inferior a 2019. En las últimas cuatro semanas, de media, según los datos del Consistorio, han circulado por las calles de la ciudad alrededor de un 4% menos de vehículos. No obstante, el incremento es notable si se tienen en cuenta los primeros meses del año, con las restricciones sanitarias mucho más severas. Entonces, la disminución llegó a ser de un 11,6% durante el confinamiento perimetral de Zaragoza.

De ahí que todo apunte a que los ciudadanos están apostando por otras opciones más allá del coche para sus desplazamientos diarios, y es algo que se ve también en la calle. Desde el Ayuntamiento tienen su propia teoría. "Antes de la pandemia no existía tanto esa inquietud por la salud que sí hay ahora", comenta Chueca, que considera que muchos ciudadanos están priorizando caminar por este motivo siempre que sea posible.

Prueba de esta nueva tendencia, motivada como recalca la edil por una serie de cambios psicológicos y sociales que ha traído la pandemia, es que las ciudades grandes han recuperado el volumen de trayectos en el transporte público mucho más rápido de lo que lo están haciendo las de tamaño mediano, más fáciles de recorrer a pie. Lo mismo ocurre con la bicicleta aunque, según la edil, en menor medida ya que el perfil de quienes usan este medio de transporte o el patinete es "más concreto". Antes de la pandemia, estas fórmulas representaban alrededor del 5% de todos los desplazamientos diarios en la ciudad, mientras que un 50% ya se hacían paseando.