El Ayuntamiento reclama a la DGA que el fondo de capitalidad pase de 8 a 21 millones

El gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza quiere incrementar la dotación del fondo de capitalidad, recogido en la ley del mismo nombre y que asciende a 8 millones de euros. Para hacerlo, el grupo parlamentario popular presentará una propuesta legislativa en las Cortes de Aragón con el objetivo de que se modifique una de las disposiciones del texto, que el bipartito de Zaragoza siempre ha rechazado, y la aportación a la ciudad aumente hasta los 21 millones.

La cuantía se ha hecho pública poco después de que el Ayuntamiento y la DGA cerraran el acuerdo para el convenio de financiación en el consejo bilateral de capitalidad celebrado la pasada semana. En total, se reservan 80 millones de euros para cuatro años, a razón de 20 por ejercicio, para sufragar las políticas sociales. No obstante, el Consistorio siempre ha rechazado la cuantía del fondo de capitalidad.

El Ayuntamiento, independientemente de su color político, viene reclamando desde hace años más recursos. En 2015, antes de que el PP dejara el Gobierno de Aragón, se hizo una propuesta de 25 millones de euros para el año 2021, que en ese momento fue rechazada por el gobierno socialista del Consistorio zaragozano, que exigió 50.

El gobierno municipal, que no ha querido plantear por el momento esta exigencia en el seno del consejo bilateral de capitalidad DGA-Ayuntamiento, ha decidido solicitar esos 21 millones por la vía parlamentaria. Es difícil que prospere un aumento de dotación tan elevado y justo tras acordarse el convenio de financiación de Zaragoza, pero la capital avisa que no está dispuesta a renunciar a un fondo específico y con una mayor dotación.

"Nos igualan al resto"

La iniciativa se presentará en plena tramitación del proyecto de ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, que incorpora los 8 millones de euros recogidos en la ley de capitalidad. Por su parte, Huesca recibirá 1 millón de euros y Teruel, 700.000 euros (en los dos casos verán una mejora en su financiación actual). En total, se establecen 30,6 millones de euros para todo Aragón. Pero al Ayuntamiento no solo le molesta esta cuestión, sino que desaparezca el concepto de capitalidad, recogido en el Estatuto de Autonomía."Nos iguala al resto de ciudades.Y no podemos renunciar a nuestro fondo por ser capital de Aragón", lamenta la concejal de Hacienda de la capital, María Navarro.

En este sentido, se refirió a la especificidad de Zaragoza, reconocida tanto por la ley de capitalidad como por el Estatuto de Autonomía. "Somos sede administrativa y tenemos una población flotante a la que prestamos servicios y un impacto turístico", afirmó Navarro. Si se atiende a un informe del Área de Hacienda de 2020, el Consistorio desembolsa 129,1 millones de euros para sufragar servicios que la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a las comunidades autónomas y no a los municipios, sobre todo de carácter social. En 2016 esta cifra era de 97,7 millones.

Estabilidad financiera

Fuentes del Gobierno de Aragón recordaron al Ayuntamiento que se acaba de firmar el convenio de financiación, "que garantiza una estabilidad financiera a la ciudad y que supondrá en los próximos 4 años a Zaragoza ciudad 112 millones (80 del convenio y otros 32 por el fondo de capitalidad)". Sin entrar en si aceptarían un aumento de la dotación para la ciudad, recordaron su "compromiso con los zaragozanos" tanto por la financiación como por los equipamientos educativos, sociales y sanitarios.

El PP en las Cortes se encargará de impulsar la iniciativa legislativa. La portavoz adjunta, Mar Vaquero, anunció no solo esta propuesta de modificación de la ley de capitalidad, sino también enmiendas a la nueva norma de finaciación local. A su juicio las previsiones de la nueva ley no solo son "insuficientes" para Zaragoza, sino también para Huesca, Teruel y el resto de los municipios. "Sin contar las capitales, el fondo está por debajo de lo que se destinaba en 2008", recuerda Vaquero. La parlamentaria también criticó que en los presupuestos autonómicos de 2022 no figuren ya las cantidades previstas en la ley de financiación local.