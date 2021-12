Farmacias de guardia en Zaragoza para el puente de diciembre

En los próximos días hay muchos festivos, y la previsión de emergencias en materia de medicamentos evita apuros de última hora, para no tener que recurrir a las farmacias de guardia en el momento más inoportuno; además, el parte meteorológico podría suponer que ese viaje fuera de hora a la farmacia fuese pasado por agua. Aunque hay un número considerable de farmacias de 24 horas, horario continuo y apertura diaria en Zaragoza, es bueno tener a mano las farmacias de guardia en estos próximos días festivos.

Farmacias de guardia en Zaragoza el sábado 4 de diciembre

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30:

C/ Clara Campoamor, 7. 976 736 072 (sector Actur).

C/ García Sánchez, 39. 976 552 786 (sector Delicias).

C/ Ibón de Estanés, local 3. 976 307 517 (Miralbueno).

C/ Luis Pinilla Soliveres, 10 . 976 527 457(entrad.Av.Acad.G.Militar).

C/ Rodrigo Rebolledo, 43. 976 424 887 (sector Las Fuentes).

Pº. de Fernando el Católico, 65. 976 358 178 (sector Gran Vía).

Pº. de la Independencia, 25. 976 222 864 (sector Centro).

Travesía Puente Virrey, 58-60. 976 377 518 (sector San José).

Están de refuerzo de 9.30 a 13.30:

ARRABAL-ACTUR-AVDA. CATALUÑA: Avda. de La Jota, 53-55. Avda. Santa Isabel, 88 (B.º Santa Isabel). C/ Pablo Ruiz Picasso, 49-51. C/ Bielsa, 4. C/ Clara Campoamor, 7. C/ del Globo, 2 (Parque Goya). C/ García Arista, 16. C/ José Luis Borau, 15-17. C/ Luis Pinilla Soliveres, 10 (entrad. Av. Acad. G. Militar). C/ María Zambrano, 28. C/ Salvador Allende, 5-7.

CENTRO: C/ Coso, 158. C/ Don Jaime I, 23. C/ Espartero, 1. C/ Pedro María Ric, 39. C/ Predicadores, 24. C/ Ramón Pignatelli, 17. Camino de las Torres, 27. Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. P.º de la Constitución, 6. P.º de María Agustín, 21-23. P.º de María Agustín, 75. Pº. de María Agustín, 97-99.

DELICIAS-ALMOZARA: Avda. de Clavé, 37-45. Avda. de Madrid, 255-257. Avda. de Madrid, 50. Avda. de Navarra, 65. Avda. Valdefierro, 38. C/ Copérnico, 3. C/ Doña Blanca de Navarra, 46-48. C/ Galán Bergua, 26. C/ García Sánchez, 39. C/ Graus, 5-7. C/ Juan Bautista del Mazo, 30. C/ Río Duero, 41-43. C/ Santa Rita de Casia, 6. Camino del Pilón, 125 (B.º Miralbueno). Vía Hispanidad, 98. Vía Univérsitas, 60.

GRAN VÍA-CASABLANCA: Avda. de D. Juan Carlos I, 41-43. C/ Cortes de Aragón, 19. C/ Embarcadero, 32. C/ Gascón de Gotor, 29. C/ Juan Sebastián Bach, 25 (Rosales del Canal). C/ San Juan de la Cruz, 23. C/ Tomás Bretón, 36. Pº de los Olvidados, 31. P.º de Fernando el Católico, 65. P.º de Sagasta, 8.

SAN JOSÉ-LAS FUENTES-TORRERO: Avda. del Compromiso de Caspe, 36. Avda. del Tenor Fleta, 19. C/ Cuarte, 75. C/ Fray Julián Garcés, 29. C/ Miguel Servet, 101. C/ Pradilla, 29. C/ Roger de Tur, 11. C/ Salvador Minguijón, 58. C/ Santuario de Cabañas, 5. C/ Zafiro, 1. Camino del Puente Virrey, 41-43. Pza. Canal Imperial, 1. Travesía del Puente Virrey, 5-7.

Farmacias de guardia en Zaragoza el domingo 5 de diciembre

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30:

Avda. Puerta Sancho, 16. 976 281 547 (sector Almozara).

C/ Costa, 6. 976 225 453 (sector Centro).

C/ Don Pedro de Luna, 94. 976 331 627 (sector Delicias).

C/ Manifestación, 11. 976 395 141 (sector Centro).

C/ Valle de Broto, 15. 976 516 278 (sector Arrabal).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

Vía Hispanidad, 136. 976 338 069 (sector Delicias).

Farmacias de guardia en Zaragoza el lunes 6 de diciembre

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30:

Avda. de Goya, 72. 976 223 420 (sector Gran Vía).

Avda. Puerta Sancho, 16. 976 281 547 (sector Almozara).

C/ Manifestación, 11. 976 395 141 (sector Centro).

C/ Sangenis, 54. 976 332 473 (sector Delicias).

C/ Valle de Broto, 15. 976 516 278 (sector Arrabal).

Pº de la Independencia, 6. 976 224 140 (sector Centro).

Vía Hispanidad, 136. 976 338 069 (sector Delicias).

De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana:

Avda. de Madrid, 137, Dpdo. 976 331 242 (sector Delicias).

Avda. de Movera, 380. 976 586 467 (Bº Movera).

C/ Baltasar Gracián, 8. 976 550 559 (sector Gran Vía).

C/ Carlo Scarpa, 7 . 976 974 300 (Parque Venecia)

C/ Florentino Ballesteros, 11-13. 976 414 025 (Las Fuentes).

C/ María Zambrano, 28. 976 737 874 (sector Actur).

Pº de Sagasta, 8. 976226 203 (sector Gran Vía).

Farmacias de guardia en Zaragoza el martes 7 de diciembre

De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana:

Avda. de Cataluña, 20. 976 292 938 (sector Avda. Cataluña).

Avda. de Clavé, 37-45. 976 282 344 (sector Delicias).

Avda. del Compromiso de Caspe, 115. 976 429 849 (Las Fuentes).

C/ Federico Ozanám, 55-57. 976 755 531 (Bº Valdefierro).

C/ Luis Sallenave, 13. 976 272 952 (sector Torrero).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

Vía Hispanidad, 136. 976 338 069 (sector Delicias).

Farmacias de guardia en Zaragoza el miércoles 8 de diciembre

De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30:

Avda. de Clavé, 37-45. 976 282 344 (sector Delicias).

Avda. de Goya, 72. 976 223 420 (sector Gran Vía).

Avda. del Compromiso de Caspe, 115. 976 429 849 (Las Fuentes).

C/ Don Jaime I, 23. 976 29 9748 (sector Centro).

C/ La Caza, 11. 976 934 285 (sector Valdespartera).

C/ Villalpando, 2. 976 335 396 (Barrio Oliver).

Pº de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).

De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana

C/ Pablo Ruiz Picasso, 49-51. 976 513 293 (sector Actur).

C/ Conde de la Viñaza, 27. 976 332 646 (sector Delicias).

C/ Coso, 125. 976 293 747 (sector Centro).

C/ Oviedo, 179. 976 375 843 (sector Torrero-La Paz).

C/ Uncastillo, 2. 976 427 065 (sector Centro).

C/ Violante de Hungría, 10. 976 354 815 (sector Romareda).

Pº de los Olvidados, 31. 976 951 320 (Valdespartera).

Para más información en www.cofzaragoza.org y en el teléfono de Oxigenoterapia: 902 450 425.