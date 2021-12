¿Qué tiempo va a hacer este puente de diciembre en Aragón?

El puente festivo estará presidido por una meteorología muy cambiante, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Prácticamente se esperan precipitaciones cada día hasta el domingo, aunque menos copiosas que el pasado fin de semana. No hay miedo por el estado de las carreteras, ni se han previsto embolsamientos, pero la lluvia (sobre todo en el Pirineo y la Ibérica turolense) obligará a una especial precaución a quienes se pongan al volante. Aún es pronto para precisar detalles meteorológicos del final del puente (hablando del miércoles 8) aunque no sería de extrañar que el agua siguiese cayendo cada día hasta entonces; sí se esperan frentes hasta el lunes, con nieve en los Pirineos a cotas relativamente bajas. Definitivamente, no es el mejor momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Este viernes 3 de diciembre al mediodía, la cota de nieve se situará entre los 1.600 y 1.800 metros en los Pirineos. El sábado se mantendrá esa altura para este indicador por la mañana y el mediodía, y bajará a 800-900 al final del día, cuando vaya pasando el frente; el sábado, esas precipitaciones aumentarán. También podía caer algo de nieve en Teruel. Las estaciones de esquí pirenaicas, que andan por los 1.500 de altura media, tendrán nieve todo el fin de semana; en las turolenses caerá menos nieve.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) señala que este viernes se llegará al pico de la crecida del río a su paso por Zaragoza, después de dos días en niveles altos. No se trata, eso sí, de una crecida extraordinaria.

El domingo habrá un claro incremento de las precipitaciones en forma de lluvia, con 40-60 litros por metro cuadrado en el Pirineo. En el Moncayo y Teruel también se espera nieve, y algo de lluvia en Zaragoza. El lunes disminuirán esas precipitaciones, pero será un respiro ante la previsible llegada de otro frente el martes. La temperatura en las capitales estará fresca, sin llegar a muy fría.

Previsión del tiempo en Aragón este viernes, según la AEMET

Este viernes 3 de diciembre, Zaragoza amanece con alerta amarilla por fuertes rachas de viento del noroeste de 70 kilómetros por hora, y que se extiende por toda la Ribera del Ebro. La previsión del tiempo en el Pirineo oscense prevé un cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles más probables a primeras horas. La cota de nieve irá subiendo de 500-700 metros y podría llegar a los 2.000 metros al final del día. En la Ibérica se espera un cielo nuboso con posibles precipitaciones débiles por la mañana, con la cota de nieve en 800-1.000 metros, y remitiendo por la mañana al tiempo que el cielo tenderá a poco nuboso durante la tarde; en el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Las temperaturas irán en ligero ascenso, más marcado en el caso de las máximas en el Pirineo. Habrá heladas en el Pirineo -con carácter débil- en el Sistema Ibérico y en zonas colindantes a ambos sistemas.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y 10 de máxima de Huesca, un grado bajo cero y 8 grados de Teruel y los 6 y 12 de Zaragoza.

Previsión del tiempo en Aragón el sábado 4 de diciembre, según la AEMET

En el Pirineo el cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones. La cota de nieve irá bajando de 2.000 a 800-1.000 metros a últimas horas del día, sin descartar acumulaciones de nieve importantes en la mitad occidental durante la tarde; en el resto se prevén intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental y una cota de nieve en 1.400-1.600 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el sur de Huesca. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto; las máximas irán en ascenso en la mitad sur y en ligero ascenso en el resto. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en el Sistema Ibérico. En cuanto al viento será del oeste flojo con intervalos de mayor intensidad en el Sistema Ibérico por la mañana y en el valle del Ebro y sur de Huesca por la tarde, cuando girará al noroeste.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y 12 de máxima de Huesca, dos grados bajo cero y 12 grados de Teruel y los 6 y 15 de Zaragoza.

Previsión del tiempo en Aragón el domingo 5 de diciembre, según la AEMET

Se prevé un cielo nuboso o cubierto con precipitaciones en el tercio norte de la comunidad -probablemente serán localmente persistentes- que acumularán espesores de nieve importantes en la mitad occidental. La cota de nieve estará en unos 500-800 metros; en el resto se esperan intervalos nubosos tendiendo a nuboso, con probables precipitaciones débiles por la tarde y una cota de nieve en torno a los 900-1.000 metros. Habrá heladas en el Pirineo y en el Sistema Ibérico. En el tercio norte se espera un viento flojo del norte con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo; en el resto de Aragón el viento será del noroeste y en el extremo oriental será ocasionalmente fuerte y presentará rachas muy fuertes en las horas centrales.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en claro descenso, sobre todo en el Pirineo. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 7 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre un grado y 9 de máxima, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 5 grados y la máxima será de 10 grados.

Previsión del tiempo en Aragón el lunes 6 de diciembre, según la AEMET

Se espera un cielo nuboso o cubierto en el Pirineo oscense con probables precipitaciones débiles y una cota de nieve ascendiendo desde unos 700-900 a 1600-1800 metros al final de la jornada. También se prevé un cielo nuboso en el Sistema Ibérico; en el resto de la comunidad predominarán intervalos nubosos. Habrá heladas en el Pirineo y de carácter más débil en puntos del Sistema Ibérico. En el tercio norte, el viento será flojo de componente norte con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo; en el resto el viento será de oeste y noroeste con probables rachas muy fuertes en el extremo oriental del Sistema Ibérico.

Las temperaturas mínimas no variarán demasiado y las máximas irán en ascenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 10 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará un grado y 10 de máxima, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 5 grados y la máxima será de 12 grados.

