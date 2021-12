Estado de las carreteras de Aragón, en directo

Salir a la carretera implica siempre una serie de precauciones, que deben extremarse cuando el viaje es largo y las condiciones atmosféricas poco favorables. El estado de las ruedas es fundamental, por supuesto: lo ideal en estas fechas del año es llevar neumáticos de invierno, que se mantienen más blandos y flexibles en situaciones climáticas frías. Eso supone mejor manejo y mayor capacidad de frenado. En verano, eso sí, se gastan mucho más; por eso resulta interesante la solución ‘all season’, gomas que garantizar comodidad y control en cualquier situación del año, y supone no tener que cambiar de juego. Suelen tener un dibujo simétrico de la banda de rodadura y ranuras circunferenciales para optimizar el agarre bajo un clima húmedo. No destacan en ninguna estación, pero no fallan ante cualquier contingencia normal; se les suele conocer como M+S.

La serenidad y precaución al volante también son necesarias en condiciones desfavorables, sobre todo con la aparición de heladas matutinas, lluvia y niebla; aunque parece que el sentido común debería ser suficiente en estos casos, la evidencia de los modos de conducción en cualquier vía por parte de muchos usuarios hace necesario insistir en la pureza de los adelantamientos, el respeto a las distancias de seguridad entre vehículos y, si las condiciones empeoran, la necesidad de parar en el sitio hábil más cercano para no arriesgar innecesariamente. Es mejor llegar tarde que no llegar.

