El Ayuntamiento de Zaragoza no descarta contratar a un mediador para resolver las huelgas del transporte

La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, lamentó este jueves el «paso atrás» en la resolución de la huelga del tranvía que supuso la retirada de la oferta por parte de la empresa concesionaria. «Supone volver a la casilla de salida», admitió la edil, que no obstante justificó la decisión. «La propuesta se hizo en un momento determinado que ha cambiado radicalmente por la inflación y el IPC», dijo.

Chueca volvió a pedir «reflexión» a las partes implicadas en los conflictos laborales del bus y del tranvía para tratar de resolverlos «cuanto antes», pero «en especial» a sendos comités de huelga. «Tienen que mirar lo que está pasando en otros sectores y convenios, el transporte sigue con un déficit de usuarios del 30% y se les está garantizando mantener el poder adquisitivo», señaló.

Además, reiteró a los trabajadores que «el Ayuntamiento no puede intervenir, no hay ninguna vía legal para hacerlo». En cualquier caso, preguntada por otras fórmulas, Chueca dejó la puerta abierta a la contratación de un mediador –como hizo el anterior gobierno de ZEC para resolver una huelga del bus–. «Puede ser, si el comité o la empresa ven que con el SAMA no es suficiente, no lo descarto», comentó.

La edil lamentó la larga duración de ambos conflictos, pero celebró que gracias a los servicios mínimos decretados –y avalados por la Fiscalía–, las afecciones están siendo menores que en pasados conflictos.