Confiesa los abusos a una chica de 15 años que se anunciaba como niñera en Zaragoza

Un anuncio en un conocido portal de compra-venta de artículos y servicios a través de internet permitió a F. C. J., de 48 años, contactar con una chica de 15 que se ofrecía para cuidar niños en Zaragoza. Pero el hombre llamó a la menor con otra intención, la de concertar una cita para mantener relaciones sexuales. Y aunque consiguió su propósito, la madre de la chica acabó denunciándolo y este jueves se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial como presunto autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso de superioridad.

Por estos hechos, que se produjeron el 24 de junio de 2020 en una vivienda del barrio de Las Delicias, la Fiscalía pedía una condena de 12 años de prisión. Sin embargo, el procesado reconoció los abusos y abonó una indemnización de 9.000 euros, lo que permitió a la defensa negociar un ventajoso acuerdo. Será el tribunal quien concrete el castigo al dictar sentencia, pero la pena pactada fueron dos años de cárcel.

La abogada defensora, Marta Infante, llegaba dispuesta a celebrar el juicio y reivindicar la inocencia de su cliente, ya que entiende que la menor lo engañó «desde el primer momento» diciéndole que tenía 18 años. Sin embargo, al quedar acreditado que la denunciante no había cumplido la mayoría de edad, y teniendo en cuenta que se enfrentaban a una posible condena de 12 años, le letrada consideró que la mejor opción era el acuerdo. No en vano, el encausado no arrastra antecedentes penales y podrá pedir la suspensión para no pisar el centro penitenciario de Zuera.

A la hora de cerrar el acuerdo, para la Fiscalía resultó crucial que el acusado hubiera depositado 9.000 euros por anticipado para indemnizar a la menor. Máxime, cuando la acusación pública estimaba al principio que la compensación económica debería fijarse en 6.000 euros. De esta manera, el tribunal no pondrá reparos a la hora de apreciar la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Denunció a otros dos hombres

Ni el procesado ni la menor llegaron a declarar ayer ante los magistrados, por lo que resultó imposible escuchar sus versiones. En cualquier caso, durante la fase de instrucción quedó claro que ambos entraron en contacto a través del portal de venta milanuncios.com. La víctima explicó que se anunciaba como niñera, pero no habría negado que dijo ser mayor de edad. El hecho es que ambos quedaron en verse sobre las 18.30 del 24 de junio en un apartamento de la calle de Cariñena, donde acabaron manteniendo relaciones sexuales.

Cuando compareció ante el juez de instrucción, el acusado le contó que estaba convencido de que se había acostado con una joven mayor de edad. Es más, dijo haber pagado a la denunciante 150 euros.

No fue F. C. J. el único hombre denunciado por mantener relaciones sexuales con esta menor. Como recordó la defensa, por aquellas mismas fechas la madre de la chica acudió a comisaría hasta en tres ocasiones para presentar cargas contra otros tantos varones. Se abrieron procedimientos penales contra ellos, pero uno está actualmente en busca y captura.