Atades-Panishop entrega los premios del Concurso de Dibujo Navideño

La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) ha entregado en la mañana de este miércoles los premios del XIX Concurso de Dibujo Navideño Atades-Panishop, en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza. La ganadora de la presente edición ha sido María Fatas de la Fundación Aspace. El segundo premio ha sido para Antonio Matamoros, del Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres, y el tercero para Sara Hernando, del Centro de Educación Especial Arboleda.

Debido a la calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido entregar cinco accésits a Claudia Ribagorza (Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres), Diego Cativiela (Centro de Día El Vergel de ATADES), Diego González (Fundación Los Pueyos), Francisco Escudero (Centro de Educación Especial Riviere) y Manuel Esteban Porras (Centro Ocupacional Vértice)

El primer, segundo y tercer dibujo del concurso. Atades

Un total de 424 dibujos de 22 centros de discapacidad intelectual de Aragón han participado en esta edición bajo el lema 'La Navidad. Como tú la entiendas, desde aquello que deseas'. Con este concurso, que se inició en 2002, la asociación trata de reunir en un mismo evento a todos los colegios, asociaciones y centros de discapacidad intelectual de la Comunidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo artístico y la plena integración de las personas con discapacidad intelectual en Aragón.

Una selección de 100 dibujos de los que se han presentado se va a exponer en el Centro Joaquín Roncal, entre el 17 y el 29 de noviembre, de lunes a viernes (de 17.00 a 20.00, sábados de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00), domingos y festivos cerrado.

Al acto de entrega de premios han asistido la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano; la responsable del programa de actividades culturales Fundación CAI-ASC, Blanca Carvajal; el director comercial de Panishop, José Rébola, y el vicepresidente de Atades, Antonio Rodríguez, así como los ganadores y usuarios de los centros que han participado.

Estos premios “nacieron para fomentar el desarrollo artístico y la plena integración de las personas con discapacidad intelectual”, ha explicado el vicepresidente de ATADES, Antonio Rodríguez. En este sentido, ha puesto en valor la calidad de los trabajos presentados y recordado que “la edición actual está marcada por la relativa vuelta a la normalidad, diecinueve años en los que no ha faltado este concurso y que la pandemia tampoco pudo aplazar. Aunque el año pasado no lo celebramos de forma presencial por la situación sanitaria, sí que lo hicimos de forma virtual y sin perder su esencia”. “Los premios han retomado la presencialidad y lo hacemos con muchas ganas, aunque no es como hace dos años. Damos la bienvenida a una nueva etapa y a una navidad que está a la vuelta de la esquina”, ha concluido.