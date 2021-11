Los vecinos de Delicias reivindican una avenida de Valencia "para pasear"

Quienes tienen que atravesarla cada día consideran que la avenida de Valencia, entre los distritos de Delicias y Universidad, tiene algo de «tristona». El presidente de la asociación de vecinos Manuel Viola, José Luis Zúñiga, dice que está «apagada» y que, aunque numerosas personas la recorren a pie habitualmente, nadie lo hace con el mero fin de dar un paseo. Porque no invita a ello. No solo por el estado de sus aceras, que en algunos tramos, según Zúñiga, pasa de «malo» a «patético», sino por la falta de arbolado «en condiciones» y de un mobiliario urbano que invite al descanso o que pueda servir de punto de encuentro entre la gente del barrio. Desde la entidad creen que la reforma de esta vía es «urgente» y, ahora que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la ha vuelto a poner sobre la mesa, tienen varias reivindicaciones.

Sobre todo, una «premisa fundamental» para la remodelación es que se desarrolle pensando en la movilidad peatonal y ciclista. El portavoz de la entidad vecinal de Delicias se muestra ya de por sí algo escéptico con que finalmente se lleve a cabo, después de años quedándose en el tintero de unos y otros gobiernos municipales, pero de ser así considera que esta es una cuestión «prioritaria».

Dice que una de las pocas intervenciones que se han hecho en los últimos años, además de algunos arreglos de asfaltado, fue la adecuación de un carril bici de dos direcciones, pero considera que, por seguridad, sería «más razonable» colocar uno en cada acera. En este sentido, también apunta a la necesidad de tomar medidas para que el tráfico rodado sea «más lento», porque ahora hay algunos giros que llegan a ser «un peligro».

Y, aunque asegura que hay tramos de asfalto con más de una grieta, reconoce que «hace no muchos años» se intervino en este aspecto y que «hay otras calles que están peor». No obstante, sobre las aceras sí que opina que «están muy mal», sobre todo en el tramo entre la gasolinera y Escoriaza y Fabro. Entiende que quizá no sea posible hacerlas más amplias, pero defiende que sean «más amables» y más verdes.

«Hay mucho tránsito peatonal pero en absoluto para pasear. Hay que hacer una reforma urgente y con mucho mimo», solicita.