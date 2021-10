El puente de Todos los Santos llega al cementerio de Torrero con el aforo al 100% y mascarilla obligatoria

El cementerio de Torrero ya está listo para la celebración de Todos los Santos. Aunque el dispositivo especial con el que organizar la llegada de visitantes comenzó el pasado 23 de octubre, es a partir de ahora cuando se espera que viva sus jornadas más concurridas. De momento, desde que ese día se empezó a cuantificar, han pasado por el camposanto 44.370 personas. El alcalde, Jorge Azcón, resumió este viernes a las puertas del recinto las medidas, que pasan sobre todo por el refuerzo en el transporte público y en la seguridad, así como el incremento de las tareas de limpieza. "Muchísimos zaragozanos vienen a honrar, recordar y rezar por sus familiares y el Ayuntamiento lo que ha querido es que puedan hacerlo con la mayor comodidad y seguridad posible", dijo.

Como explicó el regidor, se mantendrá el sistema de conteo que se adoptó el año pasado a causa de la covid. No obstante, en esta ocasión será muy diferente a 2020, cuando solo podían coincidir en las instalaciones 6.000 personas e incluso se recomendó no acudir para evitar aglomeraciones. La evolución de la pandemia y las restricciones sanitarias no tienen ahora nada que ver con las de entonces, aunque aún así, como todo equipamiento municipal, el cementerio tiene también un aforo máximo: 22.700 visitantes. A través de la página web municipal, se podrá conocer la ocupación en tiempo real. La mascarilla sigue siendo obligatoria, igual que mantener la distancia interpersonal.

Para ordenar los accesos, las cuatro puertas peatonales permanecerán abiertas hasta el próximo 2 de noviembre: las dos de la entrada antigua, otra que está en la avenida de América y la que se encuentra en la calle de Fray Julián Garcés, por donde podrán entrar también quienes lleguen en vehículo privado. El horario de apertura será, como siempre, de las 7.30 a las 22.00.

En cuanto al transporte, se han activado los refuerzos de autobús en las líneas C1, 33, 34 y 39 y se ha habilitado una lanzadera desde el complejo funerario hasta el Parque de Atracciones y dos líneas especiales con salida en la Puerta del Carmen y la plaza de San Miguel. Por su parte, la Policía Local controlará el tráfico en el entorno de la avenida de América.

Por otro lado, habrá cinco puestos de venta ambulante de flores, situados en la zona de aparcamiento, que servirán de refuerzo a las tres casetas habituales.

Además, este año, como destacó Azcón, se recuperan las actividades culturales, como la exposición 'El altar de los muertos' que estará disponible hasta el martes en la Capilla Yarza o la muestra 'Esculturas del siglo XXI', en la plaza de los Olivos. También habrá espectáculos musicales y visitas teatralizadas y, entre otras, mañana los alumnos de la escuela municipal de teatro representarán ‘Don Juan Tenorio’.