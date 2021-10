Así es el último método de los ladrones en Zaragoza: pinchazo, despiste y robo

Te pinchan la rueda del coche y, cuando te descuidas para ver qué es lo que ha ocurrido, ya te están robando. Este método, no tan conocido, es muy habitual entre ladrones y atracadores, que "fichan" a su víctima antes de perpetrar el robo.

Así lo cuenta Toni Galán, fotógrafo profesional, que en la tarde de este jueves sufrió en carne propia lo que es un hurto como este. "Al salir del partido del Real Zaragoza, fui a buscar mi coche y me di cuenta de que la rueda estaba deshinchada. Me dirigí a la gasolinera para hincharla y allí vi que el tajo era bastante grande, pero no me extrañó porque podía ser por cualquier otra cosa", relata Galán.

Después, entró a la tienda para comprar algo y, cuando quiso darse cuenta, ya le habían roto una de las ventanillas de la parte trasera del coche y se habían llevado todo su equipo fotográfico. "Ellos sabían perfectamente lo que llevaba y me estaban siguiendo", lamenta la víctima.

Este método, según fuentes de la Policía Nacional, es muy recurrente entre los ladrones: "Ellos te despistan para que dejes tus objetos al descuido y te hurtan". Aunque, previamente, existe una labor de análisis por parte de los delincuentes para determinar qué personas llevan objetos de valor: "Ellos te fichan y saben que tienes algo interesante en posesión". Te siguen hasta que paras el coche por el pinchazo y ahí te roban", indican las citadas fuentes. "Por suerte, yo estaba dentro de la tienda, porque sino igual me habrían atracado directamente", asevera el fotógrafo.

Desde la Policía Nacional hacen un llamamiento a los ciudadanos para que estén atentos a este método y, en caso de que lo sufran, denuncien cuanto antes para que los cuerpos de seguridad tengan constancia de los hechos, aunque también aseguran que "este método no es muy común en Zaragoza". "Yo ya he denunciado y, por el momento, van a mirar las huellas que hay en el coche y las cámaras de seguridad de la gasolinera", dice Galán.

Otros métodos

Los delincuentes cuentan con un amplio abanico de tácticas para robar. Una de ellas es la de simular un accidente en la autopista. El otro conductor afectado se baja de su vehículo para ayudar y, en ese instante, los asaltantes aprovechan que el coche está vacío para robar sus pertenencias.

Otro método, también común según la Policía, es el de la mancha en la camiseta. Te aseguran que llevas alguna prenda sucia y, cuando te descuidas, te extraen el reloj o lo que lleves a mano.