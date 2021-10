Dos doctorandos de Unizar, premiados por la Sociedad Española de Microscopía

Los doctorandos Mario Peláez Fernández y Javier Pablo Navarro han obtenido dos de los premios de la Sociedad de Microscopía de España (SME) a las mejores tesis defendidas en el periodo 2019-2020.

Peláez y Pablo desarrollan su trabajo en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) y en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

El trabajo de Javier Pablo Navarro (Premio a la mejor tesis en Ciencia de Materiales), titulado 'Development and optimization of 3D advanced functional magnetic nanostructures grown by focused electron beam induced deposition' ha sido dirigido por José María de Teresa y César Magén, investigadores del INMA.

En este trabajo se han combinado técnicas de nanofabricación mediante haces electrónicos focalizados y nanocaracterización mediante microscopía electrónica de transmisión, para el diseño y optimización de nanohilos ferromagnéticos en 3D para aplicaciones en espintrónica, memorias y sensores magnéticos.

Este trabajo ha sido galardonado con varios premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el premio de la sección de Magnetismo de la Sociedad Americana de Física (APS) a la mejor tesis doctoral en 2019 y el reciente premio a la mejor tesis en el ámbito de la Nanociencia y la Nanotecnología otorgado por el Campus Iberus y la cátedra SAMCA de la Universidad de Zaragoza en 2021.

La tesis de Mario Peláez Fernández (Premio a la mejor tesis en Desarrollos Técnicos y Tecnológicos), titulada 'Optoelectronic properties and in-situ transformations of 1D and 2D materials studied by transmission electron microscopy', ha sido dirigida por Raúl Arenal, investigador ARAID.

Los trabajos desarrollados en el marco de esta tesis han versado sobre el estudio, por medio de distintas técnicas de microscopía electrónica de transmisión, de las propiedades optoelectrónicas y de la estructura de distintos nanomateriales, los cuales, en ciertos casos, han sufrido modificaciones que se han monitorizado in-situ en el microscopio.

Según informa la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa, ambos trabajos se han desarrollado en las instalaciones del Laboratorio de Microscopías Avanzadas.

El LMA pertenece a la Universidad de Zaragoza y está vinculado al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA (CSIC – Universidad de Zaragoza).

Este laboratorio constituye una iniciativa singular a nivel nacional e internacional cuyo objetivo se centra en poner a disposición de la comunidad científica e industrial las infraestructuras más avanzadas que existen en microscopía electrónica y de sonda local para la observación, caracterización, nanoestructuración y manipulación de materiales a escala atómica y escala molecular.

Además, el LMA preside y coordina la Instalación Científico Técnica Singular ELECMI, dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación.

ELECMI lo componen otros tres centros de investigación de altísimo nivel pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Barcelona.