Retrasos y descoordinación en la primera tarde de huelga de autobús

Los zaragozanos ya saben lo que es vivir una semana del Pilar con paros en el servicio de autobús y esta tarde han vuelto a demostrar su experiencia. "Se veía venir. Siempre que llega el Pilar tratan de tensar la cuerda", se escucha al mediodía en algunas marquesinas de autobús del centro de la ciudad. A las 12.30 han comenzado los paros que serán diarios hasta las 16.30. Se trata de una hora espinosa, dado que muchos zaragozanos usan el transporte público para volver a casa tras la jornada laboral. Además, la huelga del bus se solapa con la del tranvía, que suele ir lleno de viajeros a mediodía.

En la primera jornada de paro se han registrado incumplimientos de frecuencia en muchas líneas y no pocas quejas por parte de los usuarios. "No hay derecho que nos hagan esto a los ciudadanos" o "que alguien mire por nosotros, que protesten de otra forma", eran algunos de los alegatos de los viajeros mientras esperaban una u otra línea. "Lo peor es la gente mayor o personas con movilidad reducida que dependen de los autobuses, pero no les queda otra que convertirse en santos Job", comentaban los usuarios mientras la fila no dejaba de crecer.

Filas de usuarios en una marquesina de la plaza de España. Oliver Duch

Para coger el 28 había que armarse de paciencia y más valía no perderlo porque la siguiente expedición, según el poste informativo, pasaba cada media hora. El 33, que vertebra Las Delicias, también iba con cinco y seis minutos de retraso, mientras que el 21, en la plaza de Mozart, tardaba 16 minutos en llegar. Muchas expediciones, además, iban descoordinadas y tan pronto tarda una eternidad un bus en llegar como pasaban dos seguidos.

El comité de empresa ha puesto en Twitter que el seguimiento de la primera jornada de paros ha sido del 95% y ha advertido al alcalde Jorge Azcón de que "La plantilla de Avanza #Zaragoza no rebla ni reblará". Esta misma mañana, la responsable de Movilidad, Natalia Chueca, ha reconocido que le preocupa la huelga en el tranvía y en el autobús durante el Pilar, pese que se han decretado unos servicios mínimos de entre el 49 y el 61% respectivamente.