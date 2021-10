Emilio Duró: “La felicidad es irse a dormir sin miedos y despertarse sin angustias”

Poco a poco la vida regresa a distintos espacios de la ciudad como el Auditorio de Zaragoza. Esta semana, era el turno del ciclo de charlas ‘Mentes Expertas’, en lo que han denominado Tour Invencibles, y lo hacía con el conferenciante Emilio Duró. Bajo el título ‘No vale rendirse’, el empresario aseguraba que “la vida está en manos de aquella gente que tiene la capacidad de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños”.

Nacido en Lérida, Duró es socio fundador de ITER Consultores, miembro de varios Consejos de Administración y ex directivo de diferentes organizaciones. Desde hace 30 años trabaja como consultor, asesor y formador en numerosas empresas líder de España. Las conferencias que imparte están enfocadas al desarrollo de actitudes proactivas en el ser humano. “Una persona optimista no es una persona que no se queja, es aquella que cuando tiene un problema; se pregunta qué puede hacer”, explicaba.

Y es que, como afirmaba durante la conferencia, es fundamental encontrar el “por qué” de nuestras vidas: “Cualquier persona que tenga un por qué vivir, encuentra siempre un cómo. Los cómo existen, pero son temporales”.

A su público le recordaba que vamos a ser la generación más longeva de la historia, para lo cual aseguraba que había que estar preparados. ¿Cómo? Haciendo deporte, cuidando la dieta y durmiendo ocho horas al día. “Tenemos que elegir bien quién nos acompaña en la vida. ¿Te imaginas vivir hasta los 100 años con una persona pesimista? Hoy en día buscamos ese toque de locura, de alegría y entusiasmo, ganas de vivir”, aseguraba.

Y recomendaba seguir siempre al corazón, porque este, “tiene razones que la razón no entiende, y la mayoría de las cosas fantásticas de la vida no tienen explicación”, recordaba. Durante las casi dos horas que duró la conferencia, invitó al público a reflexionar sobre la vida y, sobre todo, sobre las nuevas habilidades laborales y personales que necesitaremos en el futuro: “Ver cómo pasamos de ‘poner años a la vida’ a poner ‘vida a los años’. Algo que, en un entorno tan cambiante como el actual va a marcar la diferencia.

“Hoy sabemos que las personas optimistas, alegres, con ilusión, con pasión… obtienen logros muy superiores a las personas negativas y pesimistas y que la gente feliz le saca más provecho a la vida”, advertía. Y recordaba que ponerlo en práctica es mucho más sencillo de lo que muchos se empeñan de demostrar: “La parte emocional de nuestra vida, aunque hasta la fecha casi no se le había prestado atención, tiene mucho que ver con nuestra felicidad y la forma en la que interpretamos la vida. La vida tiene cruces, pero lo importante es como reaccionamos ante ellas”.

Otro de los grandes males de esta nueva era es la ansiedad. Otro tipo de pandemia que, como explica Duró, cuando aparece es porque nuestro cuerpo precisa ponernos sobre aviso de algo: “La felicidad es irse a dormir sin miedos y despertarse sin angustias”.

¿Ser feliz es una elección?

Para Duró, la respuesta es sí. Aunque admite que nuestro entorno, orígenes y aprendizajes influyen en gran medida. “Todos queremos ser felices, el reto es saber cómo lógralo”. Porque aplicar la teoría es sencillo, lo difícil, como explicaba el experto, es ponerlo en práctica. “Siempre digo que se trata, simplemente, de copiar a los buenos”.

Pero, ¿cómo logró convertirse Emilio Duró en una persona inspiradora? “Soy una persona muy normal, con momentos buenos y malos, como todos. Pero es verdad que llevo muchos años estudiando las características y actuaciones de las personas que, a pesar de las circunstancias, no se desaniman y llevan una vida a imitar y digna de admiración. Desde pequeño me pregunto ¿por qué nací? He intento buscar un sentido de trascendencia en la vida”, reivindica.

A pesar de las circunstancias, ‘Mentes Expertas’ no ha parado su actividad durante el último año y medio. Así lo explican Marina Zambrana y Perico Cornejo, sus creadores: “Queremos seguir juntos en nuestra fábrica de buenas personas y, ahora más que nunca, es cuando la sociedad nos necesita”. Por eso, en un momento como el actual, marcado, sobre todo, por el miedo; estas conferencias de motivación son, explican, “más necesarias que nunca para transmitir a la sociedad el ánimo, motivación y ganas de luchar debido a las sucesivas situaciones y circunstancias que estamos viviendo”.

‘Mentes Expertas’ surgió hace diez años, y de manera completamente accidental. “Mi mujer, Marina, me vio un poco desanimado y me llevó a una conferencia de Emilio Duró, precisamente. La charla me removió algo por dentro y me marcó tanto que decidimos hacerlas llegar a todo el mundo”, rememora Cornejo.

Sobre el público aragonés, Zambrana asegura que su regreso a Zaragoza ha sido toda una alegría para el ciclo. “¿Por qué recordamos a determinadas personas? Por su actitud. Pues así es el público aragonés. Siempre nos recibe con cariño, con su mejor sonrisa, y nos hace sentir tan bien y especiales que siempre queremos volver”, admite. El 23 de noviembre, el Auditorio de Zaragoza albergará una nueva entrega del ciclo con la visita de Mario Alonso Puig.