Los taxis libres circularán por el lateral del Mercado Central de Zaragoza de forma provisional durante seis meses

Los taxis de Zaragoza van a ver cumplidas algunas de sus principales reivindicaciones. Aunque por ahora de forma provisional, el Ayuntamiento ha autorizado al sector, a través de una Instrucción de la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, a llevar a cabo algunos giros por puntos donde no lo tenían permitido y que eran especialmente reclamados, así como a recoger y dejar pasajeros en zonas en las que hasta este momento no podían. Entre otros, los vehículos libres podrán circular por César Augusto en la trasera del Mercado Central, siempre que en ese momento no haya veladores. Se trata, como ha dicho la edil este miércoles, de una prueba piloto temporal que servirá para testar la efectividad de estas medidas y sus afecciones reales y que durará unos seis meses. Todo ello, con el objetivo, ha insistido, de mejorar la movilidad en la ciudad.

En general, estos cambios responden a diversas peticiones hechas por la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, algunas de ellas desde hace años. En el caso del paso junto a la centenaria lonja era, según ha recordado Chueca, "una solicitud histórica", que salió adelante el pasado mes de febrero tras la aprobación de una moción presentada por el grupo municipal de Vox. "No había sido atendida por seguridad vial pero queremos testarlo", ha indicado. No obstante, ha incidido en que, en todo caso, la implantación es provisional, y cuando concluya el periodo de prueba se evaluará el funcionamiento con los informes técnicos necesarios y se tomarán las decisiones correspondientes.

En concreto, se autoriza lo siguiente:

Carril bus Conde de Aranda dirección Portillo: Se autoriza a que los taxis en servicio puedan parar en dicho carril bus a recoger o dejar pasajeros.

Se autoriza a que los taxis en servicio puedan parar en dicho carril bus a recoger o dejar pasajeros. Paso de taxis libres por el lateral del Mercado de Lanuza hacia Cesar Augusto : Se autoriza el paso de taxis libres por Cesar Augusto en la trasera del Mercado Central de forma provisional y en tanto en cuanto no haya veladores atendidos por los bares del Mercado Central. En caso de que se detecte incremento de presencia peatonal, se implante un control de acceso o se pongan los veladores en funcionamiento , se modificará la restricción a la situación actual.

: Se autoriza el paso de taxis libres por Cesar Augusto en la trasera del Mercado Central de forma provisional En caso de que se detecte incremento de presencia peatonal, se implante un control de acceso o se pongan los veladores en funcionamiento Giro a la izquierda a los taxis ocupados las 24 horas desde Corona de Aragón a Fernando el Católico: Se autoriza el giro a la izquierda de Corona de Aragón a Fernando el Católico. Para ello se deberán modificar las fases semafóricas, de manera que este giro se haga de forma segura evitando la presencia de vehículos parados sobre la plataforma tranviaria.

Se autoriza el giro a la izquierda de Corona de Aragón a Fernando el Católico. Para ello se deberán modificar las fases semafóricas, de manera que este giro se haga de forma segura evitando la presencia de vehículos parados sobre la plataforma tranviaria. Realizar la parada en Paseo Sagasta entre Plaza Paraíso y Lagasca: Se autoriza la parada de taxis para recoger o dejar viajeros en el Paseo de Sagasta entre el número 14 y la calle Lagasca.

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha explicado en rueda de prensa que “ estas medidas pretenden apoyar y facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo del sector del taxi y agilizar algunos trayectos, además de abaratar el coste final para los usuarios ”.

"No son decisiones definitivas"

“No son, de momento, decisiones definitivas, porque es necesario valorar distintos aspectos con la puesta en práctica de las mismas”. En todo caso -ha declarado- “ se trata de peticiones razonables que merece la pena probar y confirmar que ayudan al servicio y no perjudican ni a la seguridad vial ni al resto del tráfico ”.

Chueca ha resaltado el apoyo que, desde el Gobierno de Zaragoza, se presta de manera constante al sector del Taxi en la ciudad. “ Se trata de un elemento estratégico en la movilidad de Zaragoza, una herramienta necesaria para completar las distintas opciones del transporte público y personal ”. El Ayuntamiento colabora con los taxistas a través de diversos canales -impulso del Taxi Accesible, las subvenciones para la adaptación de vehículos adaptados y para la compra de coches eléctricos, entre otros- “en una relación que es fructífera y de la que estamos muy satisfechos”, ha recordado la consejera.