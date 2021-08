La junta de distrito Oliver-Valdefierro propone hacer una campaña de limpieza ante las quejas vecinales

El pasado día 8 de julio tuvo lugar una sesión plenaria de la junta de distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad. Durante esta reunión se planteó la necesidad de establecer una campaña de limpieza en estos barrios, sobre todo "ante la preocupación por la cantidad de quejas y reclamaciones de vecinos y vecinas del barrio Oliver", explica Manuel Clavero, presidente de la Asociación de Vecinos Oliver.

Desde la entidad vecinal recuerdan que no es la primera vez que hacen una campaña de concienciación de limpieza en el barrio, siendo la última en 2015, cuando realizaron "un análisis de la situación de las calles, reuniones sectoriales, trabajo en los colegios y en entidades del barrio, y también una pegada de carteles y pintadas", además de "una exposición en el Centro Cívico presentando el trabajo realizado".

Por eso, ante la propuesta de la junta de distrito, han decidido tanto manifestar su apoyo como aportar documentación sobre el trabajo de años pasados con el objetivo de "no comenzar de cero". "Quizá haya que actualizar algunas cuestiones, pero creemos que sigue siendo válido", expone el presidente de la agrupación.

"Es una cuestión de responsabilidad ciudadana en muchos casos"

En la actualidad, Clavero explica que la problemática de la limpieza en este barrio no se debe a la prestación de servicios públicos, sino el hecho de que "algunos vecinos dejan la basura fuera del contenedor o no llaman al 010 cuando sacan muebles al contenedor". "Es una cuestión de responsabilidad ciudadana en muchos casos", asegura el presidente de la asociación. Incide en la necesidad de concienciar sobre temas como no dejar comida para los animales ni para otras personas. "A veces pasas y te encuentras una bolsa con paquetes de pasta y garbanzos, para que otros lo recojan, es muy curioso porque pasa en varios sitios del barrio", cuenta Clavero.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza comentan que en cada barrio "se realizan campañas de limpieza intensiva", llevando a cabo acciones como limpiar el interior de contenedores o eliminar grafitis. También aseguran que los servicios de limpieza acuden "cuando se requiere una ayuda extra". Recuerdan un estudio del año 2019 en el que se encuestó a ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la sensación de suciedad en las calles de Zaragoza. Este estudio reflejó que la mayor preocupación de los ciudadanos eran los objetos y basuras depositadas fuera de los contenedores, seguida de la limpieza de las hojas y las aceras, los excrementos de los perros y, en último lugar, el ruido de la maquinaria. Por esta razón, desde el cabildo han comenzado una campaña de vigilancia policial para evitar que se deje basura fuera del contenedor en puntos "donde se detecta que esto ocurre a menudo", exponen.

También se va a revisar la ordenanza municipal para incrementar las sanciones por este tipo de conductas, así como aumentar el presupuesto "en más de 700.000 euros", para reforzar la limpieza en lugares con mayor problemática. Desde el Consistorio informan de que "existen zonas donde se detecta mayor incivismo y otros comportamientos que ensucian la ciudad", pero que los servicios municipales "no pueden pasar cuatro veces al día", ya que sería insostenible.

El Ayuntamiento de Zaragoza recuerda también que ha puesto en marcha planes de concienciación, "como la colocación de pegatinas para explicar el sistema de reciclaje o la recogida puerta a puerta en los comercios de papel y cartón".