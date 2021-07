sucesos

El presunto asesino de Katia no podrá alegar esquizofrenia para justificar las 40 cuchilladas

Los forenses aprecian a Rubén C. un trastorno antisocial y una frialdad emocional máxima, pero no una patología mental. El homicida declara por primera vez ante el juez y dice que no recuerda "absolutamente nada" del acuchillamiento.