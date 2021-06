La localidad aragonesa que ‘viste’ a los árboles

En tan solo un mes, los vecinos de La Zaida han ‘vestido’ con lana a más de 30 árboles. El Ayuntamiento del municipio zaragozano, junto con la Asociación de Mujeres y la Asociación de la Tercera Edad, propuso, a todo aquel que quisiese, tejer un atuendo para los árboles de la localidad.

“Queríamos animar a los vecinos en estos tiempos en los que las celebraciones no son posibles”, cuenta Laura Antequera, concejala de Cultura de La Zaida, que ha organizado junto con Natalia Sicilia, concejala de Asociaciones, el proyecto de ‘vestir’ a los árboles. “Hace un mes pensamos en retomar la idea que nos surgió hace ya tres años. Creímos que estaría bien organizar una actividad en la que los vecinos que supiesen coser y tejer enseñasen a aquellos que no supiesen. Así, nace el proyecto y la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con la enorme colaboración y aceptación que ha tenido”.

El nuevo atuendo de los árboles de La Zaida. Heraldo

Y es que en tan apenas un mes, 40 mujeres se han animado a participar. “No me lo había planteado nunca, pero tejer es adictivo”, asegura Sicilia, que no solo se encarga junto con Antequera de organizar la actividad, sino que ha aprendido a tejer. “Mi abuela me enseñó cuando era pequeña, pero no recordaba nada ni me había surgido el interés. Pero ahora me tengo que poner horarios para dejarlo. De repente, veo que son las 2 de la madrugada y pienso ya es hora de parar”.

Sicilia todavía no ha elaborado ningún atuendo completo, pero sí ha colaborado en algunos, como en el que ha creado su tía, Araceli Piñol. “He hecho lazos para dar visibilidad a algunas enfermedades, como el cáncer o la fibromialgia”, cuenta Piñol, que ha recuperado esta afición a tejer gracias a este proyecto. “Aprendí de niña y durante los últimos años solo había hecho alguna cosilla”.

La calles de La Zaida están llenas de colorido. Heraldo

El proyecto, además, ha unido a las generaciones. “Nos conocemos todos, pero gracias a esta idea genial estamos colaborando en ella personas de diferentes edades. Todas juntas”, apunta Odelay Borroy, una de las vecinas más jóvenes, a la que enseñó su madre a tejer hace ya 20 años, que ha colaborado en varias de las obras. “Además, muchas niñas se han interesado y me han preguntado si les podría enseñar”.

Gracias a estos atuendos, el pueblo, en palabras de Piñol, “está muy alegre”. Una alegría, sin embargo, que en los últimos días se ha ensombrecido porque alguna persona ha robado dos de los atuendos. “El jueves amanecimos con la desaparición de dos de las obras. Las que tenían los colores más vivos”, cuenta Antequera.

Así lucen las calles de La Zaida, gracias a la intervención de sus vecinos. Heraldo

Sin embargo, a La Zaida este revés no le ha robado la ilusión con la que están trabajando. “Los vecinos tenían ganas de emprender un proyecto y se ha notado en que rápidamente teníamos ya muchos hechos”, anota Antequera. Y es que el Ayuntamiento pone la lana, pero la creatividad corre a cargo de los vecinos: “Tienen completa libertad de creación. Ellos solo nos dicen qué material quieren y se lo proporcionamos”. Así, se pueden encontrar árboles ‘vestidos’ con la bandera de Aragón, por ejemplo, o con otros motivos, como estrellas o flores.

Y aunque desde el Ayuntamiento están contentos y orgullosos de la aceptación, la realidad es que esta unión y solidaridad entre los vecinos no es nueva. “La Zaida es alucinante. La gente es maravillosa y se involucra mucho”, asegura Sicilia. “Yo no soy de aquí. Vivo en La Zaida desde hace 17 años, vine por amor, y la verdad es que es increíble la participación que siempre los vecinos tienen en cada actividad que se organiza”.