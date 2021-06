La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones denuncia dos agresiones en Zuera esta semana

El sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) de la cárcel de Zuera ha informado de dos sucesos acontecidos esta misma semana en sus dependencias.

El último tuvo lugar a última hora de este sábado cuando los internos se encontraban en el interior de sus celdas, cumpliendo con el horario establecido. El sindicato ha señalado que en ese momento, un interno del módulo 9 -departamento altamente conflictivo- comunicó a través de la interfonía de su celda que había "prendido fuego al colchón y a diversas prendas de ropa entre otras pertenencias". Desde la entidad mencionada explican que los funcionarios valoraron la gravedad de la situación y se hicieron cargo "de tan delicada situación". APFP menciona en un comunicado que durante el incidente ningún interno ni funcionario resultó herido.

Este episodio, tal y como recogen desde dicho sindicato, se suma a otro del pasado 1 de junio, que ocurrió en el módulo 11 del mismo centro penitenciario, que en la actualidad está destinado a aquellas personas que deben guardar la cuarentena correspondiente que forma parte del protocolo covid. "El suceso tuvo lugar cuando los funcionarios que prestaban allí servicio procedían a informar a un interno de que el periodo de cuarentena establecido para él ya había finalizado y que, por ello, debía ser trasladado al módulo correspondiente para continuar con el régimen de vida normal", exponen desde APFP.

Antes de abandonar esta parte, se procedió al cacheo del interno y de sus pertenencias: "Es en ese preciso instante comenzó a proferir gritos e insultos contra ellos así como una resistencia activa a las órdenes recibidas, momento en el que aprovechó para empujar con violencia extrema y lanzar puñetazos a varios trabajadores". En el mecanismo de sujeción mecánica una trabajadora terminó "lesionada por contusiones", por lo que fue trasladada al servicio de urgencias de un centro hospitalario, encontrándose actualmente de baja médica.

"Estos incidentes no constituyen hechos aislados. No solo en el CP de Zuera, si no que en la totalidad de los centros penitenciarios españoles observamos cada día cómo la labor de los funcionarios de prisiones se torna más penosa", han lamentado desde la asociación.

"Es por ello que reiteramos nuestra solicitud de cubrir la gran falta de personal que padecemos -reivindican-. Y que se nos conceda la condición de agentes de la autoridad y la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña".