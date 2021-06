Bijuesca tendrá que esperar 26 años la Saca de la Virgen

Cuenta la tradición que la Saca de la Virgen del Castillo, que descansa en la ermita situada en el complejo defensivo de Bijuesca, se produce cada 25 años entre finales de mayo y principios de junio. La última vez fue en 1996 y el cuarto de siglo se cumple esta semana. Sin embargo, ante la situación sanitaria causada por la covid, los alcaldes de los 10 pueblos que conforman la Concordia –los sorianos de Reznos, Deza, Carabantes y La Alameda y los zaragozanos de Malanquilla, Clarés, Torrijo, Berdejo, Torrelapaja y Bijuesca– han decidido aplazar la cita.

"Creemos que no es oportuno. Hay mucha gente mayor y ya he escuchado mucho la misma frase: ‘Ya que es mi última vez, que sea cuando todo esté bien", explica Ángel Marín, alcalde de Bijuesca. La población hace de anfitriona de esta tradición, de la que hay constancia en 1896, 1946 y 1971. Sí, exacto. Entre 1896 y 1946 no hay 25 años, hay 50, pero tiene una explicación. "En 1921 todavía rondaba la gripe española, entonces se pospuso hasta 1946", reconoce Marín.

El regidor Ángel Marín muestra el estandarte que este año no saldrá de romería Macipe

Ahora su propuesta es diferente. "La idea es hacerla el año que viene. Pero creo que lo suyo sería respetar la fecha de 2021 para que la siguiente sea en 2046", explica el regidor. "Es un día muy bonito. He vivido tres, pero la que más me gustó fue la primera, cuando era pequeña. Fue precioso", recuerda Montse Martínez, de 86 años, que descansaba este miércoles en un banco a los pies de la ermita, junto a su hermano Gerardo y a Carmen Pellicer. "La última vez vino el Pastor de Andorra y fue un día esplendido", puntualiza Raúl Sanz.

La celebración significa un día de convivencia de los 10 pueblos en Bijuesca. "Se recepciona a cada pueblo, que viene con sus estandartes y pendones, con una canción diferente y ellos contestan con otra", recuerda Marín, que ese día cede el bastón de mando al alcalde de Reznos. "Hay rifa de roscones y subasta por llevar la peana. Un año llegaron a 100.000 pesetas", concluye.