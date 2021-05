El centro geográfico de Aragón no es Zaragoza, pero está cerca

"¿Dónde se encuentra el centro geográfico de Aragón?" Esta fue la pregunta que se hizo Chesús Barrena, un zaragozano que dedica parte de su tiempo libre a su blog ‘El cado de Chorche’, con el que pretende descubrir los rincones de la Comunidad aragonesa, antes de escribir el post ‘Viaje al centro geográfico de Aragón’. "Lo primero que me sorprendió es que en nuestra Comunidad se había realizado estos cálculos complejos que lo determinan, pues se debe tener en cuenta, entre otras variables, el relieve, y, sin embargo, pocos conocíamos dónde se encuentra".

Y es que la capital aragonesa lo parece, pero no es el centro geográfico de Aragón. "La posición de Zaragoza respecto al mapa autonómico es aparentemente centrada", anota Barrena. "Ser el nodo de las principales carreteras y líneas de ferrocarril inclina a pensar a primera vista que es el punto más céntrico de Aragón. También hidrográficamente, pues confluyen en este punto dos grandes ríos provenientes uno del norte y otro del sur, el Gállego y el Huerva, con el Ebro. Sin embargo, todos estos aspectos no son determinantes a la hora de averiguar dónde se encuentra el centro geográfico de Aragón".

Concretamente, el centro geográfico de la región aragonesa se encuentra a unos 27 kilómetros de la capital aragonesa, dentro del municipio zaragozano de Fuentes de Ebro, "en un paraje yesífero denominado Despeñaciegos", detalla Barrena. "Su acceso no es complicado. Un kilómetro antes de alcanzar el pueblo por la antigua carretera nacional, frente a la finca La Dehesa, parte una pista, que nos llevará, como detallo en mi blog, al lugar".

El centro geográfico de Aragón se encuentra marcado "con un poste, rodeado de dos círculos concéntricos realizados con piedras de alabastro, que según he podido averiguar lo ha colocado algún friki como yo", asegura este zaragozano. "Y es que a pesar de que el Instituto Geográfico de Aragón calculó cuál era el centro geográfico de la Comunidad no se realizó ninguna señalización para que se pudiese llegar hasta el lugar ni tampoco se marcó".

Sin embargo, los fuenteros sí reivindican ser el kilómetro cero de Aragón. Tanto es así que cuando reformaron la plaza de la Constitución en 2018 instalaron una placa de cobre en el centro de la plaza, que recoge algunos de los topónimos y elementos patrimoniales más reconocibles no solo de la localidad, sino también de la geografía aragonesa. Y es que el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro quiere dar a conocer este reconocimiento.

"Los centros geográficos en otros lugares del mundo resultan atractivos y atraen a curiosos como yo. Sin embargo aquí no despiertan el mismo interés", indica Barrena. "De hecho, en algunas comunidades autónomas ni siquiera se ha calculado su centro geográfico. Y, de las que sí lo han hecho, solo en Cataluña y en Cantabria está señalizado. La verdad es que a mí me resulta curioso y además en nuestro caso se encuentra un paraje accesible. Perfecto para dar un paseo y contemplar las vistas que tiene el lugar".

"El cálculo es complejo"

Y aunque en Aragón no hay dudas de dónde se encuentra este centro geográfico, no ocurre lo mismo en todos los sitios, como detalla, en el post, Barrena. "En el caso de la península ibérica, el cálculo es complejo y no está determinado oficialmente. Madrid, por su posición central en el mapa puede hacer pensar que se trata del centro, pero no es así. Lo que sí posee es el km 0 de las carreteras españolas, pero, como ocurre con Zaragoza, no es el centro geográfico".

"De hecho, el centro geográfico de la península ibérica, actualmente, está en pugna entre dos localidades de la Comunidad de Madrid: Getafe y Pinto", detalla el mismo. "Y es que las dimensiones de la península ibérica y la complejidad de su territorio físico hacen difícil establecer este punto de manera única y exacta, siendo la principal variable la de delimitar el límite de la superficie peninsular con respecto al continente europeo. Además, existen otras variables como son el límite costero, que varía según la situación de pleamar o bajamar".