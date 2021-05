Una interina de Zaragoza inicia una huelga de hambre por el "abuso de temporalidad"

Hace 44 días, María Jesús Casado, una funcionaria de Alicante, tomó la tajante decisión de ponerse en huelga de hambre. Este miércoles es Raquel de la Riva, interina del Ayuntamiento de Zaragoza, quien le coge el relevo. Los motivos son los mismos: luchan por el fin del "abuso de temporalidad" que aseguran que sufren muchos de los trabajadores públicos del país al permanecer en el mismo puesto durante más de tres años sin plaza fija. Y, en el caso de la capital aragonesa, por que el gobierno municipal cumpla con la moción aprobada en el último pleno que instaba a hacer una revisión de la situación laboral de cada uno de los empleados y a paralizar los procesos selectivos. Además, piden al Ejecutivo central que "aplique la legislación europea", que reconoce que existe una "situación laboral de abuso" en los casos de larga duración.

"Pretendo visibilizar la situación que tenemos, diciéndole al ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que modifique la ley como lo está haciendo Europa y al Ayuntamiento que se nos tenga en cuenta, que cumpla la moción y saque a las personas que estamos en abuso de temporalidad de estas ofertas", explica De la Riva en su primer día de huelga. A partir de la semana que viene también acudirá todas las tardes, tras terminar su jornada laboral, a la plaza del Pilar, para protestar desde ahí junto al resto de compañeros de la plataforma de interinos del Consistorio que se quieran acercar. Permanecerá siempre bajo supervisión médica e ingerirá líquidos y las vitaminas que le puedan recetar para no sufrir "un daño irreparable".

"No nos ha quedado más remedio que tomar una decisión de este tipo. Es una desgracia pero si no cumplen con lo que ellos mismo aprueban no queda otra", lamenta. El objetivo de esta huelga de hambre, igual que el de otras dos interinas que también la están llevando a cabo en Bilbao y San Sebastián, es "llamar la atención" de la ciudadanía para que conozcan, asegura, "la realidad". En el próximo pleno municipal también se tratará, a petición del grupo socialista, la exclusión de las oposiciones de las plazas "ocupadas por personal en situación de abuso".

Mientras, el Gobierno de España está trabajando en esta cuestión, y presentó este martes un primer borrador para evitar el "fraude de ley" en la contratación temporal estableciendo medidas disuasorias y sancionadoras para las administraciones que impedirán que un interino permanezca más de tres años en el mismo puesto de trabajo.