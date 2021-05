¿Una 'guardería' para abejas en Zaragoza? Sí, y está en La Alfranca

Desde hace dos años y en un terreno del espacio La Alfranca -en el término municipal de Pastriz- "cedido" por la DGA , Arna Apícola cuenta con un centro de acogida para abejas.

Tal y como explica Alfredo Sanz, el director técnico de esta asociación aragonesa especializada en la divulgación de la apicultura y la producción de miel artesanal (con 550 socios), por aquel entonces propusieron al Departamento de Agricultura crear un espacio donde se intentara rehabilitar los enjambres rescatados de los entornos urbanos.

"Este lugar es el oasis de las abejas. Está rodeado de campos de alfalfa, en medio de la huerta de Zaragoza y con la reserva natural de los Galachos alrededor. Es un colmenar en el que se instalan los enjambres que se recuperan y se les da los cuidados necesarios para restablecer el correcto funcionamiento de la colonia de abejas", señala Sanz, que recuerda -en el Día Mundial de las Abejas, que se ha celebrado este jueves- que están "en trámite" para "institucionalizar" dicho servicio, abierto "a las instituciones".

Las abejas son capaces de encontrar acomodo en los sitios "más inverosímiles" y en estos momentos estamos en plena primavera, que es su época de celo. "El origen de la necesidad de qué hacer con estos enjambres procede de la emergencia que se crea en la sociedad. Generan una alarma en el instante en que se detectan y molestias a los usuarios de las viviendas que se ven afectados por esa colmena", indica este veterinario especializado en estos insectos.

Sanz descata que del operativo de retirar los enjambres se encargan los Bomberos de Zaragoza, el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Protección Civil y también la propia Arna (a petición de particulares). Hay que recordar que el pasado agosto, los Bomberos crearon una unidad de rescate y recuperación animal (con 24 especialistas), en la que el 80% de sus actuaciones serán traslados de enjambres de abejas.

Según informa el director técnico de Arna, en la campaña 2019-2020 se atendieron unos 50 enjambres. Sin embargo, desde abril del año pasado la actividad ha sido "muy reducida" debido a la pandemia. "Y este 2021 ha habido pocos enjambres", advierte.

Cuidado de los enjambres

Una vez que llegan a este centro de acogida se les presta los debidos cuidados y aquellos que salen adelante se incorporan al colmenar de formación que Arna tiene en La Alfranca. "Se comprueba si tienen reina o no (el enjambre está abocado al fracaso si no se ha conseguido recuperar en el rescate), valoramos si la colonia de abejas es viable y se les trata contra los parásitos. Después se les va alojando en una colmena de las dimensiones adecuadas a su volumen. Si por casualidad la reina no se ha conseguido recuperar y la población es abundante, se le facilita la posibilidad de que crien una nueva; y si los enjambres son muy pequeños, se agrupan entre varios para formar uno lo suficientemente grande. Y se desarrollan a lo largo de la temporada", detalla.

En cuanto al colmenar de formación, Arna organiza a lo largo del año varias actividades tanto para sus socios como para el público en general. Precisamente, los próximos 5 y 12 de junio tienen previsto celebrar las 'Jornadas de la miel en la huerta'. "Aquí hacen prácticas estudiantes de la Facultad de Veterinaria y alumnos del Centro de Formación Profesional Movera. Está pensado para hacer prácticas y actividades de voluntariado y organizar cursos", especifica.

Abejas en el centro de acogida de enjambres de Arna Apícola en La Alfranca. Francisco Jiménez

Recomendaciones

Por otro lado, este veterinario afirma que la gente se asusta "más de la cuenta" ante la presencia de las abejas. "Cuando enjambran solo producen picaduras accidentalmente cuando alguien choca con ellas, intenta matarlas o hace gestos bruscos", sostiene. Estas son algunas de sus recomendaciones por si alguien se tropieza con alguna: