Este verano... ¿se espera mucha incidencia de mosquitos y mosca negra?

Unos dicen que la lavanda, otros que la albahaca, el bálsamo de limón y hay quién que la caléndula. A veces ni esas plantas son suficientes para hacer frente a los mosquitos en una tarde o noche de verano. Ni el repelente que anuncian como "infalible".

¿Este verano habrá muchos mosquitos? "En cuanto a mosquitos, aparentemente este año no va a ser especialmente problemático. ¿Sobre la mosca negra? No digo que no, porque no ha habido riadas importantes", responde Javier Lucientes, catedrático de parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Ese es uno de los factores, junto a las lluvias y a las altas temperaturas, que pueden determinar la población de este insecto. "Está criando bastante, tanto que en febrero o en marzo ya estaban volando, aunque con una densidad muy baja", añade el catedrático, que concreta que ha afectado más al ganado que a las personas.

El Consistorio de la capital aragonesa trabaja desde hace unas semanas en el control de este insecto, al igual que lo hace cada año. Técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública ejecutaron un muestreo en el cauce del río Ebro para detectar su presencia, una estrategia que es muy valorada por Lucientes. En esa observación se hallaron larvas en los macrófitos –algas-. Un hecho que desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran habitual e igual que al de otros años. Esto coincide con el testimonio que ofrecen los farmacéuticos a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Casi no han recibido consultas al respecto hasta el momento, ni en los boticarios de Mequinenza que es donde antes se acusa este problema cada verano.

Este martes se han realizado un muestreo sobre la presencia de mosca negra en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Por esa razón, un par de días más tarde se llevó a cabo el tratamiento con un larvicida ecológico, inocuo para otras especies, tanto de fauna como de flora. Un proceso que se repite durante el verano en diversas zonas del cauce, como en una zona de los galachos de Juslibol –en una zona más cercana a la ciudad-, a la altura del recinto de la Expo o en el puente de Piedra, en lo que respecta al río Ebro. También puede ser que sea dé en otros cauces, como el Gállego o el Huerva. En 2019 se mejoraron los medios disponibles con la adquisición de motobombas para distribuirlo mejor por toda la superficie del río.

Javier Lucientes explica que el término municipal de Zaragoza, el tramo de acción del Ayuntamiento, no es muy amplio en comparación con el área de vuelo de la mosca negra, que puede llegar, incluso hasta los 15 o 20 kilómetros. Otros Ayuntamientos, como el de Utebo, saca a concurso esta gestión y es realizada por una empresa privada.

Al final de la temporada se hace balance de las picaduras que se tienen contabilizadas; en 2019 en Zaragoza hubo 9.396 y en 2020 bajó la cifra a 4.890. No obstante, ese descenso no significa que hubiera menos presencia de la mosca negra, sino que cambiaron las actividades de las personas.

¿ Y el mosquito tigre?

En cuanto a la población de mosquitos, Milagros Fernández de Lezeta, directora de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), considera que el año pasado "se disparó en España". En Zaragoza, la población del mosquito tigre puede ser "anecdótica", a diferencia de en otras partes de la Comunidad. "El mosquito tigre ha empezado a colonizar algunas zonas de Aragón, en especial las cercanas a carreteras, por ejemplo en las proximidades de la A-2. Esto afecta, incluso, a algunas áreas periféricas", apunta Lucientes. Este profesor de la Universidad de Zaragoza señala que están trabajando junto al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza para controlar esta expansión.

Proviene de las zonas de costa y se introduce en el interior de la península, en muchas ocasiones, por coches. "Viene de la zona de Cataluña, de Valencia, País Vasco… Aquí, por ejemplo, ha venido por la carretera de Lérida a Monzón", puntualiza Lucientes.

Según datos de Mosquito Alert –una 'app' que registra posibles plagas-, solo en el primer semestre del año pasado su presencia se incrementó en un 70% con respecto a 2018. Y este verano Anecpla prevé que esta tendencia siga multiplicándose. En parte, puede ser por las abundantes lluvias de esta primavera y las elevadas temperaturas. "Están generando el cóctel perfecto para la rápida proliferación de los mosquitos", afirma Fernández de Lezeta.

Los farmacéuticos recomiendan no realizar actividades cerca de los lugares donde crían estos insectos, como las orillas de los ríos con vegetación abundante, y utilizar repelentes y prendas de manga larga. Virginia Barrau, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, recuerda que no hay que aplicarse la crema solar y la loción antimosquitos a la vez, ya que se anula la efectividad.