Encuentran en el Ebro el cadáver del menor desaparecido el sábado en Zaragoza

El cadáver de Karim, el menor de 13 años desaparecido el pasado sábado cuando se bañaba en el Ebro a la altura del embarcadero de la Expo en Zaragoza, ha sido localizado este miércoles por la mañana en torno a las 10.

Dos agentes de la UAPO estaban recorriendo la margen derecha por el camino de La Alfranca, a la altura del polígono San Miguel. Una policía ha observado un bulto rosa en el agua, que ha identificado como la camiseta que llevaba el niño cuando desapareció. Mientras lo observaba se ha dado cuenta de que la corriente del río alejaba el cuerpo de la orilla, así que la agente se ha lanzado al agua, ha recuperado el cuerpo y lo ha acercado hasta la orilla del río.

En esto momentos, se encuentran en la zona dispositivos de Bomberos de Zaragoza, Policía Nacional, Policía Loca y también los concejales Alfonso Mendoza, concejal delegado de Bomberos, y Patricia Cavero, concejala delegada de Policía Local.

Desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa han confirmado que la familia ha recibido atención psicológica por parte de los servicios sociales municipales.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, les han transmitido su pésame y ponen la institución a disposición de todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan complicados.

Rastreo sin descanso

Se han cumplido así los peores presagios tras cuatro días de intenso rastreo tanto en el cauce del río como en las orillas. Bomberos de Zaragoza y de la DPZ, voluntarios de Protección Civil, policías y militares de Pontoneros han buscado sin descanso al menor en los últimos días.

El adolescente desapareció en el río, al que se metió con un amigo tras disputar un partido de fútbol. Al parecer, se habían acercado a la orilla junto a otros dos chavales: un chico y una chica, que no llegaron a bañarse. "He visto que metía y sacaba varias veces la cabeza. Al final, ha empezado como a pedir ayuda, pero hemos pensado que estaba de broma. Al ver que realmente no salía nos hemos puesto todos muy nerviosos. Yo quería meterme, pero no me han dejado", contaba después del suceso uno de los menores del grupo.

Al parecer, los dos amigos que se metieron al agua no se quitaron ni la ropa. Uno de ellos se salió enseguida, pero Karim continuó desplazándose unos metros por el río. Según los testigos, ni siquiera se alejó de la orilla, pero el agua, de repente, se lo tragó.

El concejal responsable del Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha alertado estos días de los peligros del río a su paso por Zaragoza. A pesar de parecer tranquilo, "es muy traicionero", por lo que ha pedido precaución a los ciudadanos.

Ampliaremos la información