El Moncayo se suma a la red de webcam de Montaña Segura

Corren tiempos de desplazamientos limitados y turismo de interior. La pandemia ha cambiado nuestros focos de atención, y de viajar a lejanos destinos hemos pasado a quedarnos en los estrechos márgenes de las comunidades autónomas, al menos si el Gobierno regional no prorroga el confinamiento perimetral de Aragón dictado a mediados de marzo más allá de este viernes, 9 de abril. No salir de nuestras fronteras, sin embargo, ofrece mil y un destinos interesantes sin tener que contravenir las reglas establecidas.

Si el Pirineo es una opción siempre en el objetivo de muchos aragoneses, otro punto de interés es otra montaña un poco más bajita, pero con muchísimo tirón: el Moncayo.

Y la cumbre del Sistema Ibérico y techo de la provincia de Zaragoza (y de la de Soria) cuenta desde este miércoles con una novedad: una webcam orientada hacia su imponente estampa y a la localidad de Añón de Moncayo. Se puede visitar en la página web de albergues y refugios y está gestionada por la Federación Aragonesa de Montañismo.

Cuentan desde la FAM que hace tiempo tenían la mirada puesta en el Moncayo para poder ofrecer los servicios de una cámara en directo. Sin embargo, no es tarea fácil encontrar la ubicación ideal para instalarla, porque deben darse una serie de requisitos, como una buena conexión a internet, buenas vistas y que el lugar no esté demasiado aislado o sea de acceso complicado, porque la cámara debe tener un mantenimiento y llegar hasta ella tiene que ser lo más sencillo posible. Y de pronto surgió el lugar que estaban buscando.

La webcam ha sido colocada gracias a la colaboración de una casa rural de Añón, Villa Encanto, uno de los puntos informativos de Montaña Segura, la campaña de prevención de accidentes en el medio natural nacida en 1999 fruto de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, Aramón y la Federación Aragonesa de Montañismo. Esta red de informadores voluntarios, repartidos por las montañas y sierras de Aragón, transmiten consejos sobre cómo realizar una actividad senderista, de alta montaña o un descenso de barranco con seguridad y disfrutando.

"Es una herramienta de seguridad. Poner los ojos en la montaña cuando todavía no has llegado a ella es tremendamente útil"

"Es una herramienta de seguridad -explica Marta Ferrer, coordinadora de Montaña Segura-. Poner los ojos en la montaña cuando todavía no has llegado a ella es tremendamente útil". Saber, por ejemplo, que aunque en Zaragoza ya empiece a hacer calor y luzca el sol en (casi) todo su esplendor, en la cima del Moncayo todavía hay nieve. Y eso ayuda a tomar decisiones antes de viajar, "como preparar un equipamiento adecuado a la climatología o cambiar los parámetros de la excursión", cuenta Ferrer. Y da un respiro a las gentes de la zona, a los que no es raro que se les llame para saber de primera mano qué tiempo hace por ahí.

Ante todo, prevención

Porque la montaña es siempre un lugar bello, sea la estación que sea; pero, a la vez, también resulta aislado, hostil y de difícil acceso. Esto hace que la prevención se convierta en algo fundamental para minimizar accidentes, que pueden llegar incluso a ser mortales.

En este sentido, la web permite acceder a las imágenes de las 36 webcam instaladas en refugios y alojamientos del Pirineo, Prepirineo, Sistema Ibérico y Sistema Central, así como a los datos climatológicos actualizados y a información relevante sobre seguridad en montaña.

La página, que recibe unas 2.500 visitas al día, según datos de la Federación Aragonesa de Montañismo, también está directamente conectada con los sitios de Senderos FAM, Buff entre Refugios o Entrepyr, de manera que al pinchar sobre cada uno de los destinos se muestran de forma automática todas las propuestas que estos portales tienen registradas en el entorno elegido. Una vez en él, solo queda disfrutar, "pero con responsabilidad", recalcan desde la FAM.