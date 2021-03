El tuit de la Policía de Zaragoza que ha creado polémica sobre 'La isla de las tentaciones'

"Tentación de saltarte el horario nocturno... Tentación de juntarte con más personas de las permitidas... Tentación de no utilizar la mascarilla... Tenemos tu sitio: 'La isla de las tentaciones'. Déjanos tranquilos a los que nos preocupa nuestra salud y la de los demás". Ese fue el tuit con el que al parecer la Policía de Zaragoza pretendía fomentar este fin de semana un cumplimiento adecuado de las medidas puestas a raíz de la pandemia. No obstante, el mensaje pronto incendió Twitter.

Los tuiteros, unos a favor y otros en contra, pronto comentaron la intervención en la red social. "No os disculpéis cuando estéis pidiendo prudencia. Creo que estuvo bien el mensaje y la forma", publicó un seguidor. En cambio, otros se mostraban más críticos: "Este tuit es falso y muy injusto. Más valdría que el responsable lo borrara y pidiera disculpas, porque el programa no puede haber sido más escrupuloso cumpliendo las medidas durante su grabación. Y desde luego, no es responsable de lo que al salir hagan sus participantes".

🙋Nuestras sinceras disculpas si se ha podido interpretar que en @islatentaciones no se cumplen o han cumplido las normas. El sentido no es en absoluto el pretendido. — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) March 21, 2021

Tras varios comentarios, incluso de personas del 'reality' y periodistas del sector, el cuerpo de seguridad pidió disculpas. "Nuestras sinceras disculpas si se ha podido interpretar que en 'La isla de las tentaciones' no se cumplen o han cumplido las normas. El sentido no es en absoluto el pretendido", publicaron a las pocas horas.

Por cierto, en esta edición participaron dos aragoneses. Entre el grupo de solteros y solteras que trataban de tentar a las parejas concursantes, se hallaban dos aragoneses: Mónica y Javier. Ella, de Zaragoza y con 22 años, es monitora de fitness y estudiante de Periodismo en la Universidad de Zaragoza. "Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible", destacó. Javier, de 26 años y de Huesca, es fotógrafo de profesión, que por cierto, fue compañero de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en un instituto de Jaca. "Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya", dijo en su presentación este enamorado de los viajes.