La Policía pasa 6 horas frente a una peña de Tauste para multar a 16 jóvenes que no querían abrir

De la 1.30 a las 7.30. Seis horas ha permanecido esta madrugada una patrulla de la Policía Local de Tauste apostada frente a una peña para poder identificar a los 16 jóvenes que había dentro celebrando una fiesta y no querían abrir. Los agentes acudieron al céntrico local, ubicado en el número 34 de la calle de San Cristóbal, tras recibir la llamada de un vecino que decía estar viendo entrar a mucha gente. Hacía más de dos horas que había entrado en vigor el toque de queda, por lo que un par de agentes se acercaron hasta allí para comprobar qué ocurría.

Nada más llegar, la patrulla confirmó que se escuchaba música y que procedía del interior de la peña, de unos 50 metros cuadrados. Los municipales llamaron a la puerta varias veces, pero nadie les abrió. Se identificaron como miembros de la Policía Local, pero nadie respondía. Seguramente, los jóvenes pensaron que se cansarían y se marcharían, momento que aprovecharían para marcharse y evitar la multa. Pero se equivocaron, porque los funcionarios aguardaron pacientemente hasta las 7.30, cuando los ocupantes del local empezaron a salir. Y no por gusto, sino porque alguno de ellos tenía que ir a trabajar. Para entonces, ya se había incorporado otra patrulla, que colaboró a identificar uno a unos a los asistentes a la fiesta.

A lo largo de la madrugada, también se acercó por el lugar una patrulla de la Guardia Civil del cuartel de Alagón, pero como era la única que había activa de madrugada en la zona y la peña estaba vigilada por la Policía Local, decidió continuar su ronda.

Según ha podido saber HERALDO, dentro del recinto había 16 personas, hombres y mujeres a partes iguales, la mayor de de 31 años y la más joven de 19. Como se temían los agentes, entre los asistentes a la celebración no solo se encontraban vecinos de Tauste, sino que también identificaron a jóvenes de poblaciones vecinas, como Boquiñeni, Luceni, y Sobradiel, y hasta de Zaragoza capital. Esa era la principal preocupación, ya que este tipo de reuniones son las que más fácilmente pueden desencadenar después una ola de contagios.

Al margen de la cuestión sanitaria, la fiesta no les va a salir barata a sus participantes, ya que la Policía Local propuso a todos ellos para varias denuncias por no respetar la distancias de seguridad que imponen las medidas anti covid, no usar mascarilla, saltarse el toque de queda (ya que no se puede circular entre las 23.00 y las 6.00) y desobediencia a los agentes de la autoridad. Una vez en la calle, ninguno de los presentes ofreció resistencia, por lo que no hubo detenidos.

Hasta la fecha no se habían producido incidentes en las peñas de Tauste, pero lo sucedido esta pasada madrugada podría obligar a adoptar medidas. De hecho, en algunas localidades de las Cinco Villas, como Ejea de los Caballeros, el consistorio llegó a restringir la utilización de estos locales durante el estado de alarma