Aragón prohíbe desde mañana las reuniones entre no convivientes en domicilios

Aragón prohibirá desde mañana las reuniones entre no convivientes en domicilios. La medida, acordada entre Gobierno y comunidades en el marco del Consejo Interterritorial, tendría que haberse aplicado a partir del próximo día 26, pero entrará en vigor esta próxima medianoche. El decreto, publicado ya en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), incluye la ampliación del cierre autonómico hasta el 9 de abril y del toque de queda, que seguirá de 23.00 a 6.00.

Por tanto, como viene sucediendo en los últimos meses, solo se podrá salir y entrar de la Comunidad por motivos excepcionales como ir al médico, al trabajo, a una reunión de empresa, cuidar de mayores, hacer exámenes o por motivo de fuerza mayor, entre otros supuestos.

El hecho de no permitir reuniones entre no convivientes provocó extrañeza desde un principio, ya que en espacios públicos sí se permitirán encuentros de un máximo de seis personas en lugares abiertos y cuatro si son cerrados. Es decir, dos personas que no sean convivientes podrán verse en un bar o un restaurante, pero no en un domicilio particular. Estas restricciones estarán en vigor toda la Semana Santa. Llegan, además, en un día en el que Aragón ha comunicado 221 contagios, el doble que en las últimas 24 horas.

De acuerdo con el propio Ejecutivo autonómico, "el descenso del cuarto pico epidémico ha terminado". "Aunque la tendencia es a la uniformidad en todo el territorio de Aragón, se observan zonas en las que el nivel de afectación es mayor y algunas incluso tienen tendencia ascendente, lo que puede conllevar un riesgo de aumento de la transmisión en un futuro cercano", advierte en el Boletín Oficial.

De hecho, "una parte de la ciudad de Zaragoza perteneciente al sector II tiene varias zonas con crecimiento de la incidencia, aunque todavía en niveles no muy superiores al del conjunto de la Comunidad". Todo esto hace que sigan siendo necesarias "medidas de prevención y control para disminuir la transmisión de la enfermedad".